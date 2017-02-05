Воскресенье, 5 февраля 2017

ФСБ заверила, что пограничный контроль граждан, машин и грузов на границе с Белоруссией вводиться не будет. Об этом сообщает Интерфакс. Открытия на границе особых пунктов пропуска также не предполагается.

Приказы директора ФСБ Александра Бортникова о создании погранзоны вдоль российско-белорусской границы “не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы РФ гражданами обоих государств”, подчеркнули в спецслужбе.

Целью установления погранзоны ФСБ назвала “решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей”.

3 февраля СМИ уже писали со ссылкой на неофициальные источники, что действующие правила пересечения российско-белорусской границы с созданием погранзоны не изменятся, однако в самой этой зоне будет введен особый режим пребывания. Гражданам России для поездки в погранзону потребуется получать разрешение пограничной службы ФСБ. Кроме того, силовики получат право задерживать в этой зоне иностранцев, прибывших через Белоруссию, и выдворять их назад, чтобы те въехали в Россию с территорий Украины или Латвии, на границах с которыми действуют погранпункты.

Приказы о создании погранзоны в Псковской, Смоленской и Брянской областях Бортников издал еще 29 декабря 2016 года, однако информация о них попала в СМИ лишь 1 февраля. Документы вступают в силу во вторник, 7-го числа.

2 февраля председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что погранзона устанавливается для контроля перемещений граждан третьих стран, в частности Украины. В администрации президента эту меру объяснили тем, что Минск ввел пятидневный безвизовый режим для граждан стран Евросоюза и США.

Между тем в белорусском МИДе заявили, что решение о создании погранзоны Москва приняла без предварительного уведомления Минска. “У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более 20 лет назад”, – заметила чиновница пресс-службы ведомства Мария Ваньшина.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал приказы Бортникова, обвинив Россию в нарушении заключенных договоров. Он также заявил, что отношения между двумя странами переживают кризис из-за неких сил в руководстве России, чьи действия расходятся с позицией Владимира Путина.