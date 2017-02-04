СМИ: Белый Дом отказался от идеи вновь открыть пыточные тюрьмы ЦРУ
Администрация США отказалась от идеи вновь открыть пыточные тюрьмы ЦРУ за пределами страны. Об этом сообщает The New York Times. По словам чиновников, общавшихся с изданием, в четверг Белый Дом ознакомил членов Совета национальной безопасности с отредактированным проектом президентского указа о борьбе с терроризмом. В новой версии документа об открытии пыточных тюрем не говорится.
Кроме того, из проекта исключено положение о допущении ряда пыток, например лишения сна, запрещенных Женевскими конвенциями как военные преступления. Распоряжение об ограниченном применении конвенций было издано в 2007 году президентом Джорджем Бушем-младшим, а позже отменено следующим главой государства Бараком Обамой. В первоначальном проекте указа ряд пыток предполагалось вновь узаконить.
Также администрация президента Дональда Трампа отказалась от намерения отменить два распоряжения, изданных Обамой в январе 2009 года. Первое из этих распоряжений отстраняло ЦРУ от управления тюрьмами и требовал проводить все следственные действия в строгом соответствии с предписаниями армейского полевого устава. Второе распоряжение – о закрытии в течение года тюрьмы Гуантанамо – выполнено так и не было.
В то же время, отмечает издание, в проекте указа есть положение об отмене ранее принятых норм, которые противоречат новому документу. Распоряжение Обамы о закрытии Гуантанамо является как раз одной из таких норм.
Президент НПО Human Rights First Элиза Массимино приветствовала решение Белого Дома пересмотреть документ. “Прозрачность – хорошее средство избежать злоупотреблений, – заметила правозащитница. – Она позволяет тщательнее изучить весь спектр последствий, которые может повлечь подобный указ”.
О проекте указа Трампа сообщила 25 января The Washington Post, в редакцию которой документ попал в результате утечки. В Конгрессе инициативу вновь открыть пыточные тюрьмы осудили как демократы, так и однопартийцы президента – республиканцы. Так, сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн заметил, что Трамп может подписать “любой указ, который ему понравится”. “Но закон есть закон, – добавил Маккейн. – Мы не намерены возрождать пытки в Соединенных Штатах Америки”.
При этом сам Трамп после публикации The Washington Post назвал пытки действенной мерой. По словам американского президента, высокопоставленные чиновники ЦРУ сообщили ему об эффективности пыток утоплением.