Суббота, 4 февраля 2017

Администрация США отказалась от идеи вновь открыть пыточные тюрьмы ЦРУ за пределами страны. Об этом сообщает The New York Times. По словам чиновников, общавшихся с изданием, в четверг Белый Дом ознакомил членов Совета национальной безопасности с отредактированным проектом президентского указа о борьбе с терроризмом. В новой версии документа об открытии пыточных тюрем не говорится.

Кроме того, из проекта исключено положение о допущении ряда пыток, например лишения сна, запрещенных Женевскими конвенциями как военные преступления. Распоряжение об ограниченном применении конвенций было издано в 2007 году президентом Джорджем Бушем-младшим, а позже отменено следующим главой государства Бараком Обамой. В первоначальном проекте указа ряд пыток предполагалось вновь узаконить.

Также администрация президента Дональда Трампа отказалась от намерения отменить два распоряжения, изданных Обамой в январе 2009 года. Первое из этих распоряжений отстраняло ЦРУ от управления тюрьмами и требовал проводить все следственные действия в строгом соответствии с предписаниями армейского полевого устава. Второе распоряжение – о закрытии в течение года тюрьмы Гуантанамо – выполнено так и не было.

В то же время, отмечает издание, в проекте указа есть положение об отмене ранее принятых норм, которые противоречат новому документу. Распоряжение Обамы о закрытии Гуантанамо является как раз одной из таких норм.

Президент НПО Human Rights First Элиза Массимино приветствовала решение Белого Дома пересмотреть документ. “Прозрачность – хорошее средство избежать злоупотреблений, – заметила правозащитница. – Она позволяет тщательнее изучить весь спектр последствий, которые может повлечь подобный указ”.

О проекте указа Трампа сообщила 25 января The Washington Post, в редакцию которой документ попал в результате утечки. В Конгрессе инициативу вновь открыть пыточные тюрьмы осудили как демократы, так и однопартийцы президента – республиканцы. Так, сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн заметил, что Трамп может подписать “любой указ, который ему понравится”. “Но закон есть закон, – добавил Маккейн. – Мы не намерены возрождать пытки в Соединенных Штатах Америки”.

При этом сам Трамп после публикации The Washington Post назвал пытки действенной мерой. По словам американского президента, высокопоставленные чиновники ЦРУ сообщили ему об эффективности пыток утоплением.