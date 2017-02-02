Новым советником Володина стал сотрудник Московской патриархии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначил советником на общественных началах представителя Русской православной церкви. Как пишет “Коммерсант”, им стал первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, отвечающий в РПЦ за взаимодействие с партиями.
По мнению главы думского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сергея Гаврилова, Щипков привлечен в Госдуму в качестве советника, чтобы участвовать в работе с религиозными организациями по вопросам свободы совести, особенностей семейного законодательства. В конце января 2017 года Щипков хвалил Вячеслава Володина за то, что тот курировал работу “по сокращению числа сирот в стране”.
“Я беседовал с ним. Он интеллектуал, социальный и религиозный философ, аналитик, публицист. Насколько я представляю, не функционер, не организатор”, – рассказал Гаврилов, отметив, что хотел бы пригласить советника спикера и к работе с комитетом.
Ранее Щипков уже работал с политиками – он был советником на общественных началах Сергея Миронова в бытность последнего спикером Совета федерации. Один из источников издания охарактеризовал Щипкова как “кандидата философских наук традиционных взглядов”. “Он создавал сборники, где публиковались известные философы современности, люди консервативно-патриотических взглядов”, – сказал источник.
В одном из интервью 2016 года Щипков характеризовал “информационную войну” как “работу антироссийских политтехнологов и пропагандистов, которые придумывают различные идеологемы, противоречащие нашей традиции и нашим планам”.
После того как Вячеслав Володин стал спикером Госдумы, у него появилось несколько советников на общественных началах – Алексей Чадаев, Дмитрий Бадовский и Иван Демидов. Они сотрудничали с Володиным, когда он работал и в администрации президента.
По мнению политологов, назначение советника, связанного с РПЦ, может демонстрировать диалог с церковью и “с консервативной частью общества”. Это понадобится в том случае, если религиозные активисты “не будут чувствовать себя соавторами текущего курса”.
26 января в Госдуме прошли Рождественские чтения с участием патриарха Кирилла. “Депутаты также услышат голос пастыря и Русской православной церкви, сделают все, чтобы изложенные вами проблемы от имени жителей России, прихожан были в форме законов реализованы, и через этот диалог мы сможем многое решать”, – заявил по их итогам Володин.
В начале января 2016 года Кирилл назначил Щипкова исполняющим обязанности первого зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Его предшественник Всеволод Чаплин был снят с должности решением Синода 24 декабря 2015 года. Его отставка в официальном заявлении патриархии объяснялась упразднением возглавляемого им отдела, который объединили с синодальным информационным отделом.
Александр Щипков родился 3 августа 1957 года в Ленинграде. Он социолог религии, политолог, специалист в области государственно-религиозных отношений, действительный государственный советник 3 класса, директор Московского центра социальных исследований, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви.
Щипков – автор книг “Во что верит Россия”, “Соборный двор”, “Христианская демократия в России”, “Территория Церкви”, “Религиозное измерение журналистики”, “Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы”. Также он является автором научных монографий “Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве актуальной политики”, “Национальная история как общественный договор”, “Диалектика экономического и религиозно-этического в становлении русского социал-традиционализма”. Составитель философских сборников “Перелом” и “Плаха”.