Пятница, 3 февраля 2017

Кстати, знаменитая эта версия, что Гоголь был девственником и не знал никогда любви. Девственник не напишет такую сцену любви (лучшую, на мой взгляд, сцену любви в русской литературе), которая происходит между Хомой и панночкой. Конечно, когда он то скачет на ней, то потом она переворачивается, она на нем, а потом, когда он размахивает и гонит ее поленом, и потом опять переворачивается… это, конечно, писал человек, который знает, что такое любовный акт.

Дмитрий Быков, писатель

В Хуттонской школе я как-то прочитал одну книжку про одного ужасно утонченного, изящного и распутного типа… Вообще он был храбрый и все такое, но женщин он избивал до потери сознания. В одном месте он говорит, что тело женщины – скрипка и что надо быть прекрасным музыкантом, чтобы заставить его звучать. В общем, дрянная книжица – это я сам знаю, – но эта скрипка никак не выходила у меня из головы. Вот почему мне хотелось немножко подучиться, на случай если я женюсь… Мне бы хотелось быть опытным во всяких таких делах. А то, по правде говоря, когда я с девчонкой, я и не знаю как следует, что с ней делать.

Джером Сэлинджер. “Над пропастью в ржи”