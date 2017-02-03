Пятница, 3 февраля 2017

СКР начал проверку в связи с госпитализацией координатора “Открытой России” Владимира Кара-Мурзы младшего. Об этом сообщает его адвокат Вадим Прохоров.

“Мне позвонил следователь из Следственного отдела по району Хамовники города Москвы и выяснял, откуда именно и при каких обстоятельствах был госпитализирован вчера утром Владимир”, – написал адвокат поздно вечером в пятницу.

По словам Прохорова, еще в декабре 2015 года, сразу после возвращения Кара-Мурзы в Россию после лечения, они подали заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина. “Владимир тогда написал в своем заявлении о преступлении на имя Бастрыкина, что считает случившееся с ним преднамеренным отравлением – неудавшейся попыткой убийства”, – отмечает адвокат.

“За истекший год нам прислали лишь пару промежуточных ответов, и в минувшем декабре (уже 2016 года) мы даже подали новое заявление на имя Бастрыкина – чтобы в установленном уголовно-процессуальным законом порядке было принято некое решение, которое мы в случае несогласия с ним могли бы обжаловать”, – рассказал Прохоров.

“Сподвигло следователей озадачиться происходящими событиями” заставила только повторная госпитализация Кара-Мурзы со сходными симптомами, отмечает адвокат. “Ну что ж – пусть проверяют. Мы окажем им максимальное содействие. Был бы толк”, – пишет Прохоров.

По словам Прохорова, состояние Кара-Мурзы остается без изменений. Он находится в московской больнице №7, где теперь работает врач, лечивший политика в 2015 году в Первой Градской.

В четверг Кара-Мурза-младший был в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. У политика развивалась полиорганная недостаточность, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и гемодиализа. “По сути, дежа вю, начало клинической картины такое же, как и в прошлый раз. Причины неясны. Если в прошлый раз они высказывали предположение, что он одновременно принимал два лекарства, то сейчас он их не принимает”, – сообщил тогда Прохоров.

В пятницу Прохоров сообщил, что состояние Кара-Мурзы продолжает оставаться критическим, хотя произошла некоторая стабилизация и отсутствует отрицательная динамика. “В то же время, наряду с иными негативными симптомами по-прежнему сохраняются проблемы с сердечной функцией и пониженное артериальное давление”, – отметил адвокат.

26 мая 2015 года Кара-Мурза был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Медики обнаружили у него почечную недостаточность, а также отравление. Около недели пациент провел в коме, а затем несколько месяцев лечился.

В декабре 2015-го Кара-Мурза приложил к заявлению в СКР заключение французского токсиколога Паскаля Кинца. Как утверждал Кара-Мурза, “судя по всему, использовались непростые вещества, доступ к которым обычно есть либо у спецслужб, либо у выходцев из спецслужб”. О каких именно веществах идет речь, политик тогда не пояснил. Однако месяц спустя, в январе 2016-го, СМИ выяснили, что имеются в виду четыре тяжелых металла – их концентрации в организме Кара-Мурзы оказались значительно выше предельно допустимой нормы.