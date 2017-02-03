Пятница, 3 февраля 2017

В Москве на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончался артист Георгий Тараторкин. Об этом сообщается на сайте Театра им. Моссовета, где артист служил с 1974 года.

Тараторкин в 1966 году окончил драматическую студию при Ленинградском государственном ТЮЗе и восемь лет играл в этом театре.

Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. Среди них “Преступление и наказание”, “Дела сердечные”, “Нам не дано предугадать”, “Маленькие трагедии”, “Чисто английское убийство”, “Богач, бедняк”, “Не родись красивой”.

Тараторкин был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации “Золотая маска”.

С 1996 года Тараторкин преподавал во ВГИКе актерское мастерство, вел курс.

В 1971 году актер получил Государственную премияю РСФСР имени братьев Васильевых за роль Родиона Раскольникова в фильме “Преступление и наказание”. В 1984 году Тараторкину присвоили звание народного артиста РСФСР.