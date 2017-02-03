Пятница, 3 февраля 2017

В Крыму в ближайшее время появится первая газета на украинском языке, сообщил РИА “Новости” глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов. “Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте”, – сказал Смирнов. По его словам, газета будет выходить при поддержке крымского правительства. Договоренность на этот счет уже достигнута с “Украинской общиной Крыма”. “В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты”, – подчеркнул собеседник агентства.

РИА “Новости”

А почему бы не дать им маленький театрик на 500 мест, эстрадный еврейский, который работает под нашей цензурой, и репертуар под нашим надзором. Пусть тетя Соня поет там еврейские свадебные песни. Я не предлагаю этого, я просто говорю. А что если открыть школу?.. Я так рассуждаю: открыли в Москве одну школу, называется еврейская. Программа вся та же, как и в других школах. Но в ней национальный язык, еврейский, преподается. Что от этого изменится?.. Я эту дерзкую мысль задал сам себе. Но так как я всегда полон откровения, то я думаю: никто ни разу не предложил, а что если разрешить еврейскую еженедельную газету? У нас раз в неделю маленькие газеты выходят в Биробиджане. Не все ее прочтут на еврейском. Прочтет еврей, старый Абрамович прочтет, а там то, что ТАСС передает.

Леонид Брежнев. Выступление на заседании Политбюро ЦК КПСС 20 марта 1973 г.