Суббота, 4 февраля 2017

Проблема любого автомобиля кроется в том, насколько обеспечен уход за ним и производится своевременный ремонт. Уход за машиной включает диагностику состояния узлов, в частности, топливной системы. Регулярная проверка впрыска горючего и инжектора, то есть, форсунок, при помощи которых это происходит, считается непреложным правилом каждого автомобилиста. Диагностику топливной системы лучше всего доверять специалистам, которые выполняют работу с использованием соответствующих приборов и инструментов.

Специалист специалисту рознь. Уровень обслуживания на станциях технического обслуживания также различный. Чтобы не ошибиться, следует обратиться к настоящим мастерам своего дела, зарекомендовавших себя быстрым и качественным диагностированием топливной системы автомобиля любой марки и модели. Для этого нужно обратиться на сайт http://pro-truckexpert.ru/

Впрочем, если есть желание, достаточный уровень подготовки, проверить состояние топливной системы можно и самостоятельно. Сначала следует заверить уровень давления в рампе. При помощи шинного манометра можно определить, насколько исправен насос, создающий это давление. Если давление от 284 до 325 кПа, значит, насос исправен.

Далее нужно проверить, насколько высока производительность бензонасоса. Шланг слива горючего отсоединяют, вставляют в специальную ёмкость с делениями и включают бензонасос. Бензонасос работает нормально при расходе 500 миллилитров топлива за 30 секунд.

Проверить герметичность форсунок можно, если пережать шланг слива горючего. При снижении давления нужно освободить от крепления рампу и приподнять. При включенном бензонасосе негерметичные форсунки начнут пропускать топливо капельками. Это видно невооружённым глазом. Такие форсунки нужно заменить на новые. Если при пережатом шланге давление остаётся на месте, а утечка топлива есть, значит, подлежит замене регулятор.

Нелишне проверить, одинаковое ли количество топлива расходуется в форсунках. Их нужно снять, затем каждую поместить в ёмкость с делениями и на контакт G разъёма диагностики подать плюсовую 12-вольтовую клемму. Бензонасос включится. Затем форсунку нужно на 3-4 секунды подсоединить к аккумулятору, предварительно сняв с неё разъём. В ёмкости накопится топливо. Подобную процедуру нужно проделать с каждой форсункой. Если они находятся в нормальном рабочем состоянии, разница топлива не превысит 10 процентов.

Кажущийся простой способ диагностики топливной системы для неопытного автомобилиста таит в себе много „подводных камней“. Тем более что в разных моделях эта система устроена по-особому. Лучшим вариантом всё-таки следует обращение к специалистам.