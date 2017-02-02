Четверг, 2 февраля 2017

Российско-белорусские отношения переживают кризис из-за определенных сил в руководстве России, чьи действия расходятся с позицией президента Владимира Путина. Как передает Интерфакс, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенкою

“Действительно, там (в России. – Ред.) разные силы. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И, что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента”, – сказал Лукашенко

По его словам, отношения между Москвой и Минском сейчас “развиваются неважно”. “Но еще раз подчеркиваю: силы там разные. И он, президент (Владимир Путин. – Ред.), прямо мне говорит: “Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю, у нас настолько этот спектр…” Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать и т.д.”, – пояснил Лукашенко.

При этом он констатировал, что в России опасаются ухода Белоруссии на Запад. “Обострение происходит потому, что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад”, – сказал Лукашенко, подчеркнув при этом, что его страна не намерена жертвовать своей независимостью ни в какой ситуации.

“Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно”, – сказал белорусский президент, добавив, что Белоруссия все равно найдет выход.

Также Лукашенко считает, что Россия нарушила договор о границе между двумя странами. “Договорились о границе – прозрачные, светлые статьи конкретные есть, договора 1995 года и последующие, союзное государство собрались создавать. Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?” – сказал Лукашенко.

Лукашенко также назвал нецелесообразным создание российской военной авиабазы на территории страны. “Что такое в современной войне против НАТО, допустим, самолет? 10 минут боя – он взлетел, и его нет. Война сегодня другая. Это в Сирии можно летать, когда нет системы противовоздушной обороны”, – сказал белорусский президент. По его мнению, нет особого смысла иметь аэродром на переднем театре военных действий, так как “две ракеты на взлетно-посадочную полосу, и ни один самолет не взлетит”.

По мнению Лукашенко, российское предложение о создании военной базы в Белоруссии – “это не военное предложение”. При этом он заявил о готовности Белоруссии провести на своей территории традиционные российско-белорусские учения “Запад”.

Также в пятницу, как дополняет RNS, Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта “за нанесение ущерба государству”.

“Я скажу главное. Первое: все эти Данкверты – люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией”. Поэтому, пояснил белорусский президент, и “устанавливаются вот эти барьеры”.

“Чего вы артачитесь? Чего вы блокируете белорусские товары? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ, я всегда об этом говорю. Мы на этом не наживаемся. Иди, выдои эту корову по капле, произведи эти сыры и масло и продай, это все непросто”, – сказал Лукашенко.

В пятницу глава МИДа Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна может ввести более длительный, чем пять дней, безвизовый режим для иностранцев.

1 февраля были опубликованы приказы директора ФСБ Александра Бортникова о создании пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Приказы вступают в силу 7 февраля. Структурам пограничной службы ФСБ предписано “установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону”.

Россия приняла решение об установлении пограничной зоны без предварительного уведомления Белоруссии, подчеркнула представитель пресс-службы белорусского МИДа Мария Ваньшина. “У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез целому ряду существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией”, – отметила она.