Четверг, 2 февраля 2017

Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск политзека Ильдара Дадина на его перевод из карельской колонии в ИК-5 в Алтайском крае, передает ТАСС. “Суд постановил отказать в удовлетворении заявленных требований Дадина”, – огласила решение судья Нелли Рубцова.

В начале разбирательства представитель ФСИН просил закрыть заседание от слушателей и СМИ, мотивируя это имеющимися в деле документами служебного пользования.

Защита Дадина и его жена выступили против закрытия процесса. “Считаю, что процесс должен быть гласным, так как он затрагивает не только Дадина и его близких, но и других осужденных, которых этапируют по непонятным причинам далеко от места проживания. Пусть ФСИН разъяснит, зачем это делает”, – сказала жена активиста Анастасия Зотова.

В итоге суд данное ходатайство ФСИН отклонил.

В ходе заседания защита Дадина настаивала на незаконности его перевода в алтайскую колонию и просила перевести в колонию по месту его прописки и прописки его родственников. “Перевод так далеко от места его жительства мы можем расценивать как месть, за то, что он заявил о пытках. Я думаю, что ФСИН могла бы этапировать Дадина ближе к месту проживания его родственников для осуществления положенных свиданий”, – сказала Зотова.

Представитель ФСИН в свою очередь отметил, что в управлении ведомства по Карелии была проведена проверка, которая установила, что Дадину угрожает опасность. Именно поэтому было принято решение о направлении Дадина в колонию Алтайского края, добавил он.

“Мы считаем, что решение не противоречит законодательству, учитывая режим отбывания возможны и свидания и посылки”, – отметил представитель ведомства, добавив, что на территории Московской области есть только одно исправительное учреждение общего режима, однако в 2014 году там был начат ремонт и количество мест резко сократилось.

В своем иске Дадин просил признать решение ФСИН о его этапировании в Алтайский край, не соответствующим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила его по к трем годам общего режима (

ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (

ВИДЕО).

2 декабря 2016 года Дадина вывезли из карельской ИК-7 в городе Сегежа. Утром 4 декабря его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в следующую же ночь политзека должны были забрать дальше на этап. С тех пор каких бы то ни было определенных сведений о местонахождении Дадина не поступало в течение месяца.

Только 8 января Дадин позвонил Зотовой из ИК-5 в Рубцовске Алтайского края. Политзек рассказал, что здоров и чувствует себя нормально. После этапирования из ИК-7 около месяца он провел на пересыльном пункте в Тюмени.