Четверг, 2 февраля 2017

Не буду лицемерить: мол, трудности закаляют, нам хлеба не надо – работу давай… Но за последние годы произошли события, которые, на мой взгляд, окончательно вернули к привычному твердому состоянию нашу общественную материю: русские не сдаются. Долго запрягают, да быстро едут. Русский немцу задал перцу. Француз боек, да русский стоек. Этой социологии сто лет в обед, а она как новенькая.

Владимир Мамонтов, публицист. “Русские не боятся”

М и х а л ы ч (уронив голову до пределов, начинает быстро-быстро что-то бормотать, приблизительно такое). За Москву-мать не страшно умирать, Москва – всем столицам голова, в Кремле побывать – ума набрать, от ленинской науки крепнут разум и руки, СССР – всему миру пример, Москва – Родины украшение, врагам устрашение… Кто в Москве не бывал – красоты не видал, за коммунистами пойдешь – дорогу в жизни найдешь, советскому патриоту любой подвиг в охоту, идейная закалка бойцов рождает в бою молодцов…

Венедикт Ерофеев. “Вальпургиева ночь, или Шаги командора”