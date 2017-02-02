Четверг, 2 февраля 2017

США аннулировали около 60 тысяч виз в рамках исполнения указа президента Дональда Трампа об ограничении въезда беженцев и граждан нескольких мусульманских стран. Об этом заявили в Госдепартаменте, сообщает Associated Press.

В пятницу The Washington Post сообщила, что число аннулированных виз из-за указа Трампа составляет более 100 тысяч. Издание ссылалось на данные, которые привел юрист, представляющий интересы правительства на судебном процессе в Вирджинии по недопуску в США двоих граждан Йемена.

В Госдепартаменте пояснили, что в указанную адвокатам цифру входят визы, аннулированные вне связи с указом Трампа, а также те, у которых истек срок действия.

Согласно антимигрантскому указу, подписанному Трампом 27 января, прием Соединенными Штатами беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок, а из других стран – на 120 дней. Кроме того, выходцам из Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана в течение 90 суток запрещен въезд в США. Как утверждал Трамп, такая мера позволит “удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов”.

Внутри США указ вызвал волну протестов, в том числе уличных. В ряде городов прошли массовые демонстрации. В субботу федеральный суд в Нью-Йорке приостановил действие документа, разрешив въезд в страну тем 109 мигрантам, которые уже сели в самолет до подписания указа.

30-го числа Трамп уволил и.о. главы Минюста США Салли Йейтс, после того как она публично раскритиковала его антимигрантский указ. В пресс-службе Белого Дома заявили, что Йейтс “предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов”.

В среду с критикой антимигрантского указа выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Решение американского президента, заявил генсек, – “не лучший способ защитить США или любую другую страну” от проникновения террористов. “Если международные террористические организации попытаются атаковать страну вроде Соединенных Штатов, – заметил Гутерриш, – маловероятно, чтобы они стали отправлять туда людей с паспортами стран, где идут вооруженные конфликты”. Напротив, они послали бы людей с паспортами “развитых и уважаемых стран” или бы задействовали тех, кто живет в странах намеченных атак десятилетиями.

С другой стороны, продолжил генсек ООН, указ Трампа может поспособствовать террористам в поиске сторонников. “Я думаю, что эти меры нужно отменить как можно скорее”, – подчеркнул Гутерриш.

В четверг администрация США сняла запрет на въезд в страну для подпавших под действие указа обладателей грин-карт – постоянных видов на жительство.