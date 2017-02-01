Среда, 1 февраля 2017

Администрация США сняла запрет на въезд в страну для обладателей грин-карт – постоянных видов на жительство. Как передает Reuters, об этом 1 февраля сообщил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.

Как пояснил чиновник, была выпущена инструкция, которая уточняет порядок применения антимигрантского указа, изданного президентом Дональдом Трампом.

В воскресенье снять запрет в отношении обладателей грин-карт рекомендовало Министерство внутренней безопасности страны.

Согласно антимигрантскому указу, подписанному Трампом 27 января, прием Соединенными Штатами беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок, а из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана – на 120 дней. Кроме того, гражданам шести последних стран теперь разрешено пребывать в США не более 90 суток.

Отмечалось, что для обладателей грин-карт исключений не сделано.

Как утверждал Трамп, такая мера позволит “удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов”.

Внутри США указ вызвал волну протестов, в том числе уличных. В ряде городов прошли массовые демонстрации. В субботу федеральный суд в Нью-Йорке приостановил действие документа, разрешив въезд в страну тем 109 мигрантам, которые уже сели в самолет до подписания указа.

30-го числа Трамп уволил и.о. главы Минюста США Салли Йейтс, после того как она публично раскритиковала его антимигрантский указ. В пресс-службе Белого Дома заявили, что Йейтс “предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов”.

В среду с критикой антимигрантского указа выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Решение американского президента, заявил генсек, – “не лучший способ защитить США или любую другую страну” от проникновения террористов. “Если международные террористические организации попытаются атаковать страну вроде Соединенных Штатов, – заметил Гутерриш, – маловероятно, чтобы они стали отправлять туда людей с паспортами стран, где идут вооруженные конфликты”. Напротив, они послали бы людей с паспортами “развитых и уважаемых стран” или бы задействовали тех, кто живет в странах намеченных атак десятилетиями.

С другой стороны, продолжил генсек ООН, указ Трампа может поспособствовать террористам в поиске сторонников.

“Я думаю, что эти меры (антимигрантский указ. – Ред.) нужно отменить как можно скорее”, – подчеркнул Гутерриш.