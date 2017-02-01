Среда, 1 февраля 2017

Более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без света, воды и отопления в результате боевых действий в районе Авдеевки на востоке Украины. Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Фонд призвал стороны конфликта предоставить “безопасный доступ для немедленного ремонта поврежденной инфраструктуры водоснабжения и электросетей, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей”.

Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, в результате боев в районе Авдеевки были закрыты шесть школ и четыре детских сада.

За последнее время из Авдеевки были эвакуированы 149 человек, в том числе 77 детей. Как сообщает Госслужба Украины по ЧС, в городе работают один пункт жизнеобеспечения, три стационарных пункта обогрева и три полевые кухни.

По информации главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, в ночь на четверг обстрелы города продолжились. При этом он отметил, что ученики и учителя из закрытых школ собрались в школе №7, где занятия не прекращались.

“Благодаря коксохиму, температура теплоносителя в теплосетях города составляет 55 градусов. Это дает в помещениях температуру около 17 градусов тепла. Вода в город подается. Канализационно-насосная станция работает”, – написал Жебривский в Фейсбуке.

Он добавил, что в среду в результате обстрела в Авдеевке были повреждены 52 дома. Начальник ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в свою очередь уточнил, что здания были частично или полностью разрушены. Одна женщина погибла, трое мужчин ранены.

В четверг также стало известно, что боевики начали обстреливать Марьинку. “Марьинка. Террористы палят по городу. Некоторые дома уже горят. Приостановлена учеба в обеих школах. Информация о пострадавших уточняется”, – сообщил Аброськин.

Накануне стало известно, что боевики обстреляли ремонтников, которые направлялись на место повреждения питающей Авдеевку ЛЭП. “Российские боевики нарушили режим тишины возле Авдеевки. Рашисты начали хаотичную стрельбу по бригаде электромонтажников. Работники вынуждены были залечь, спасаясь от выстрелов. Ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного порыва ЛЭП”, – писал Жебривский.

Массированные обстрелы Авдеевки с использованием тяжелой артиллерии, систем “Град” и танков начались 29 января. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции. Вечером 1 февраля Жебривский сообщил о начале переговоров относительно объявления режима тишины на Донбассе на 2 февраля для проведения ремонтных работ.