Среда, 1 февраля 2017

Значит, выполнение Минск-2… Украина должна прекратить террористические обстрелы… Должна прекратить… блокаду… Должна принять амнистию… Должна начать социальные выплаты…

(Ольга Журавлева.) А Россия ничего не должна никому?

Нет, Россия ничего не должна… Должен быть принят закон по согласованию с ДНР-ЛНР… ДНР и ЛНР должны стать… де-факто независимыми, со своими вооруженными силами… Но это не все, что должен сделать Киев… Здесь мы выходим на компромисс, как должен быть решен украинский кризис… Важнейшая вещь – должна быть обеспечена глубокая денацификация Украины. Должны быть запрещены все неонацистские организации… И несколько ключевых неонацистов обязательно должны быть арестованы и преданы суду.

Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты

Поскольку обе стороны находились в бедственном положении, начались переговоры – сперва через стражей, чаще всего общающихся между собой. Затем, когда власти одобрили их почин, встретились Бренн и военный трибун Сульпиций и договорились, что римляне выплатят тысячу фунтов золота, а галлы, получив выкуп, немедленно покинут город и римские владения. Эти условия были подтверждены клятвой, но когда принесли золото, кельты повели себя недобросовестно, сначала потихоньку, а потом и открыто наклоняя чашу весов. Римляне негодовали, а Бренн, словно издеваясь над ними, отстегнул меч вместе с поясом и бросил на весы. “Что это?” – спросил Сульпиций. “Горе побежденным, вот что!” – откликнулся Бренн. Его ответ уже давно вошел в пословицу.

Плутарх. “Сравнительные жизнеописания. Камилл” (перевод Симона Маркиша)