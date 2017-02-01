Среда, 1 февраля 2017

В Чечне силовики похитили Мовсара Рашидова, сын которого Магомед Рашидов воюет в Сирии на стороне “Исламского государства”. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на родственников пропавшего.

52-летний Рашидов-старший ранее заведовал лабораторией на географическом факультете Чеченского университета, а затем устроился в Республиканский эколого-биологический центр Чечни – учреждение дополнительного образования для школьников. На сайте центра говорится, что Рашидов работает старшим методистом; между тем на сайте детского экологического движения “Зеленая планета” он назван замдиректора центра.

11 января географ был задержан сотрудниками неизвестной силовой структуры, и с тех пор никаких сведений о его судьбе нет.

Близкие Рашидова опасаются, что он находится в руках служб, подконтрольных лично главе региона Рамзану Кадырову, и на него давят, добиваясь, чтобы тот вернул своего сына из Сирии в Чечню.

По словам родственников, Рашидов-младший действительно в 2014 году выехал из Тбилиси в Сирию. Как утверждается, отец приезжал на базу подготовки новобранцев и уговаривал сына вернуться домой, однако тот ответил отказом. С тех пор Магомед Рашидов на связь с отцом не выходил.

Как передавал “Кавказский узел”, вечером 29 января в Шали произошел бой между предполагаемыми джихадистами и полицейскими. Погибли трое участников подполья и двое силовиков. Кадыров заявил, что действиями исламистов руководил из Сирии Рашидов-младший.

На другой день глава Чечни заявил в своем Инстаграме: “Отец Рашидова публично проклял сына и заявил, что лучшей наградой для него стала бы весть о гибели сына”.

“Я еще раз повторяю, что родители, родные и близкие обязаны нести ответственность за преступные действия бандитов или выдавать их полиции”, – подчеркнул Кадыров.

Между тем на видео, которым сопровождался пост, Рашидова-старшего нет.

По информации на сайте Panlog, в 2013 году географ выдвигался в парламент Чечни от партии “Зеленые”.