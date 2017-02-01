Среда, 1 февраля 2017

Владельцы паспортов ДНР и ЛНР могут въезжать в Россию, а также пользоваться услугами авиакомпаний, железной дороги и гостиниц. Об этом сообщает РБК.

По паспортам ДНР и ЛНР можно пересечь границу с Россией и летать внутренними рейсами. Об этом рассказали жители самопровозглашенных республик, а также источники в Госдуме и дипломатических кругах. Кроме того, эту информацию официально подтвердили в авиакомпании S7 Airlines.

Заместитель председателя “народного совета” ДНР Денис Пушилин сообщил, что с весны 2016 года пользуется паспортом ДНР и въезжает по нему в Россию. Вопросы у пограничников к паспорту ДНР иногда возникают, “но после звонка старшему по смене выясняют, что есть распоряжение, и пропускают”, отметил он. По словам Пушилина, возможность купить билеты по этому документу дают российские авиакомпании S7, UTair и “Аэрофлот”. Представитель ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего также подтвердил, что в России можно пользоваться паспортами ДНР и ЛНР.

Источник издания в дипломатических кругах объяснил фактическое действие в России паспортов самопровозглашенных республик наличием неформальной договоренности между российскими властями и представителями ДНР и ЛНР “закрывать глаза на эти паспорта, чтобы люди могли передвигаться по России”. При дипломат подчеркнул, что это не является шагом к признанию ДНР и ЛНР.

Источник в исполнительной власти отметил, что решение о признании документов ЛНР и ДНР “временное и вынужденное, так как нельзя заставлять людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, жить, как в резервации, без права выезда”.

Официальные российские органы в ответах на запросы РБК ушли от прямого ответа, признаются ли в России документы ЛНР и ДНР.

Как считают эксперты, признание документов ДНР и ЛНР может считаться подрывающим суверенитет Украины и служить основанием для санкций против российских должностных лиц и авиакомпаний, которые принимают эти документы.

ЛНР и ДНР не признало ни одно государство. Только самопровозглашенная Южная Осетия установила с ними дипломатические отношения. Собственные паспорта в ЛНР начали выдавать летом 2015 года, в ДНР – в марте 2016 года.