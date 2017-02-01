Среда, 1 февраля 2017

ЕСПЧ коммуницировал жалобу на жестокие пытки и убийство в екатеринбургской ИК-2 Татархана (Тархана) Картоева, осужденного по делу о подрыве “Невского экспресса”. Об этом сообщает “Кавказский узел” со ссылкой на директора Центра содействия международной защите Оксану Преображенскую, которая представляет интересы отца и вдовы погибшего.

Жалоба была зарегистрирована в мае 2014 года. Преображенская обвиняет Россию в нарушении статей 2 (право на жизнь) и 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции.

Страсбургский суд потребовал у российских властей ответить на вопросы, действительно ли Картоев подвергался в ИК-2 пыткам и было ли проведено эффективное расследование по факту издевательств над заключенным и его гибели. Ответы должны быть представлены до 16 мая.

Житель ингушского аула Экажево Картоев получил по делу “Невского экспресса” семь с половиной лет общего режима. В июне 2013 года он был доставлен в екатеринбургскую ИК-2 и там через неделю после прибытия, 29 июня, умер. Покойному был 41 год, и на здоровье он до отправки в колонию не жаловался.

Когда умершего привезли в Ингушетию, обнаружилось, что все его тело покрыто синяками и ссадинами, а на ногах у него повреждения от наручников и следы ожогов. “Его пытали, поливая кипятком”, – рассказывала адвокат Татьяна Окушко. Она также отмечала, что при жизни Картоев получил черепно-мозговую травму.

Организованная СКР экспертиза, на проведении которой настояли адвокат Окушко и правозащитники, подтвердила наличие травм на теле погибшего. Несмотря на это, 12 сентября 2013 года старший следователь екатеринбургского горотдела ведомства Дмитрий Костромин отказал в возбуждении дела по факту гибели Картоева. Окушко вместе с коллегами Романом Качановым и Владимиром Капустиным обжаловала это решение, однако Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал отказ правомерным.

В дальнейшем, как передавал Каспаров.Ру, была начата новая проверка, по итогам которой тот же следователь Костромин вынес очередной отказ, однако 5 июня 2014-го Верх-Исетский райсуд решение СКР отменил. Прокуратура подала на апелляцию, но Свердловский облсуд 23 сентября того же года подтвердил незаконность отказа.

В итоге дело было возбуждено, однако в дальнейшем следствие прекратили. Адвокат Окушко в беседе с “Кавказским узлом” выразила надежду, что после нынешнего обращения ЕСПЧ к российским властям расследование будет возобновлено.

ИК-2, расположенная в центре Екатеринбурга, давно известна как пыточная. Этой колонии посвящен фильм правозащитника Алексея Соколова “Фабрика пыток, или Педагогический опыт”. В фильме рассказывается среди прочего о пытках кипятком, которым подвергся и Картоев.

В феврале 2016 года в интернете появились видео издевательств в ИК-2, которым “активисты” – осужденные, сотрудничающие с администрацией, – подвергают вновь прибывших заключенных, а также тех, кто отказываются писать явку с повинной по фабрикуемым новым делам.

Годом раньше, в январе 2015-го, в ИК-2 погиб 21-летний Антон Штерн. Как выяснилось, “активисты” вымогали у него по 5 тысяч рублей в месяц, а когда он не заплатил их в очередной раз, избили до смерти. Во вторник Верх-Исетский райсуд приговорил четверых виновных в избиении к срокам от 6 с половиной до 15 лет строгого режима. Между тем адвокат Качанов, представлявший интересы семьи погибшего, отмечал, что к ответственности не были привлечены еще трое заключенных, которые участвовали в избиении. Кроме того, добавил юрист, не возбуждено дел и против сотрудников ИК-2, несмотря на то что в материалах дела имеются сведения о “выстроенной системе актива” и регулярных поборах в колонии.