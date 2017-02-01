Среда, 1 февраля 2017

В ближайшее время специалисты управления персонала Внешэкономбанка (ВЭБ) начнут тестировать сотрудников госкорпорации на соответствие ценностям, которые были утверждены в рамках обновленной стратегии. Об этом рассказал председатель ВЭБа Сергей Горьков. Он лично утвердил шесть основополагающих ценностей. Среди них, в частности, присутствует патриотизм. Это новый критерий в корпоративном управлении… Поясняется, что ВЭБ не просто банк и должен не только обеспечить возвратность и доходность средств, но и максимальный позитивный эффект от инвестиций для экономики России. “Мы гордимся тем, что наша работа делает страну лучше”, – подчеркивается в обновленной стратегии. “Наши ценности не станут плакатом на стене, мы будем жить в соответствии с ними. Мы сделаем так, чтобы в ВЭБе работали только те люди, которые разделяют наши ценности”.

“Известия”

Подозрительными являются: 1) те, кто во время собраний народа охлаждает его порыв возмутительными речами, шумными возгласами и угрозами;

2) те, кто, будучи более осторожным, таинственно говорит о несчастиях республики, жалеет народ и всегда готов с мнимо-печальным видом распространять плохие известия;

3) те, кто меняет свое поведение и язык соответственно ходу событий; кто, умалчивая о преступлениях роялистов и федералистов, яростно нападает на малейшие ошибки патриотов…

6) те, кто не принимал активного участия в событиях революции и для своего оправдания хвастается аккуратной уплатой налогов, сделанными им патриотическими пожертвованиями… те, кто, ничего не сделав против свободы, равным образом ничего и не сделал в ее пользу…

10) те, кто с презрением говорит об установленных властях, символах закона, народных обществах и защитниках свободы…

Постановление Парижской коммуны о том, кого считать подозрительными. 19 вандемьера II г. (10 октября 1793 г.)