Среда, 1 февраля 2017

Федеральный координатор “Открытой России” Владимир Кара-Мурза-младший в четверг утром был в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию 7-й горбольницы Москвы. Об этом сообщает “Медиазона”.

Диагноз, поставленный 35-летнему Кара-Мурзе, изданию в больнице не уточнили. Между тем адвокат Вадим Прохоров заметил Интерфаксу: “Симптомы, по-видимому, сходны с тем, что было тогда, чуть больше двух лет назад”.

Основатель “Открытой России” Михаил Ходорковский написал в своем твиттере относительно болезни Кара-Мурзы, что “у него приступ”.

“Врачи называют ситуацию критической. Володя без сознания. Проводится принудительная вентиляция легких. Возникли проблемы с почками. Клиническая картина идентична той, что была в мае 2015. Как и тогда, диагноза нет, причины происходящего не ясны”, – написал главред ЕЖ Александр Рыклин.

26 мая 2015 года Кара-Мурза, на тот момент функционер РПР-ПАРНАС, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Медики обнаружили у него почечную недостаточность, а также отравление.

Около недели больной провел в коме, а затем несколько месяцев лечился.

В декабре 2015-го Кара-Мурза обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с требованием расследовать его отравление. Он настаивал, что подвергся покушению за политическую деятельность. В обоснование своего заявления функционер приложил заключение французского токсиколога Паскаля Кинца. Как утверждал Кара-Мурза, “судя по всему, использовались непростые вещества, доступ к которым обычно есть либо у спецслужб, либо у выходцев из спецслужб”.

О каких именно веществах идет речь, функционер тогда не пояснил. Однако месяц спустя, в январе 2016-го, СМИ выяснили, что имеются в виду четыре тяжелых металла – их концентрации в организме Кара-Мурзы оказались значительно выше предельно допустимой нормы.