Среда, 1 февраля 2017

Министерство финансов США уточнило порядок получения от российской Федеральной службы безопасности разрешений на ввоз в Россию ряда технологических продуктов. Соответствующий документ опубликован на сайте службы по санкциям Минфина (OFAC).

Экспортеры могут обращаться в ФСБ за получением разрешительных документов, отмечают в OFAC. При этом общая сумма платежей в адрес ФСБ в течение календарного года не должна превышать 5 тысяч долларов. Сами технологии также не могут быть запрещены к экспорту в Россию.

Особо оговаривается, что ввозимые в Россию устройства не должны предназначаться для нужд самой ФСБ, а также поставляться в аннексированный Крым.

29 декабря США объявили о введении новых санкций против России. Под ограничительные меры подпали пять организаций, среди которых ФСБ, ГРУ, Специальный технологический центр и еще две компании, специализирующееся в области компьютерной безопасности. В санкционный список вошли начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Евгений Богачев и Алексей Белан. Кроме того, США высылали из страны 35 российских дипломатов.

В связи с введенными санкциями некоторые эксперты высказали мнение, что запрет на взаимодействие с ФСБ может затруднить поставки электроники в Россию, так как спецслужба контролирует импорт всех устройств с шифрованием. Потенциально это затрагивает практически всю индустри электроники. Блоки шифрования содержат мобильные телефоны, планшеты, и даже обычные беспроводные мыши. Все эти изделия требуют нотификации ФСБ для получения разрешения на импорт в Россию.

По данным Евразийской экономической комиссии, с 29 декабря по 24 января, не было зарегистрировано ни одного нового разрешения для американских производителей. Были ли поданы с тех пор заявки на такие разрешения, в ЕЭК не уточнили.

Тем не менее ряд американских юристов считают, что возможные ограничения для американских экспортеров стали “побочным эффектом” нацеленных на ФСБ санкций. Поэтом OFAC может дать специальное разрешение на взаимодействие с российской спецслужбой в пределах получения разрешительной документации.