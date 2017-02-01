Среда, 1 февраля 2017

Федеральная служба безопасности проверяет чиновников комитета культуры Петербурга и Минкультуры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к региональному управлению ФСБ.

Чиновников заподозрили в возможных махинациях с историческими зданиями города. В результате экспертизы строения лишались статуса объектов культурно-исторического наследия и переходили в коммерческое пользование. Сообщается, что за десять лет сотрудники Минкульта вывели из фонда около 200 исторических зданий, большинство из которых снесли под застройку. Ущерб городу оценивают по меньшей мере в 10 миллиардов рублей.

Во вторник сотрудники ФСБ провели проверку в Эрмитаже. По словам директора музея Михаила Пиотровского, спецслужба проверяла строительных подрядчиков. “В Эрмитаже очень много строек, практически все стройки успешны. По поводу строек мы с ФСБ контактируем постоянно, они следят за всеми нашими стройками с самого начала, проверяют наши документы. Потому что кругом жулики, в частности, в строительной области. Нужно их заставлять работать до того, как они обанкротятся”, – сказал Пиотровский.

В настоящее время МСКР расследует так называемое “дело реставраторов”. По нему проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и еще семеро фигурантов. Обвиняемым вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, а также крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Следствие подозревает Пирумова в организации группы, в которую он привлек других участников, в том числе директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо, глав двух подведомственных ФГУП Олега Иванова и Бориса Цагараева, главу компании “БалтСтрой” Дмитрия Сергеева и его подчиненного Владимира Сванбека. Все они находятся в СИЗО.

Предприниматель Никита Колесников находится под домашним арестом. Управляющий компании “БалтСтрой” Александр Коченов был освобожден под залог в 10 миллионов рублей.