Вторник, 31 января 2017

Российские военные обстреляли транспортный самолет ВМФ Украины Ан-26, выполнявший тренировочный полет над Черным морем в исключительной экономической зоне своей страны. Об этом сообщил на своей ФБ-странице министр обороны Украины Степан Полторак.

Инцидент произошел 1 февраля в районе Одесского газового месторождения. Самолет был обстрелян из стрелкового оружия с буровых вышек, ранее незаконно захваченных Россией. Одна из пуль оставила в корпусе Ан-26 сквозную пробоину диаметром 3 сантиметра.

Экипаж не пострадал и, несмотря на обстрел, продолжил выполнение задания.

Также Полторак написал, что летчики выявили действующую радиолокационную станцию России. Такие РЛС, заметил министр, обычно используются для наведения ракет систем ПВО.

Между тем РИА “Новости” передает, что в штабе российского Черноморского флота сообщение Полторака назвали “абсолютной ложью”. По утверждению представителя штаба, Ан-26 “совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте” на буровые вышки “Таврида” и “Крым-1″, в связи с чем охранник буровой платформы сделал четыре выстрела из сигнального пистолета, чтобы предотвратить столкновение самолета с мачтой вышки. От этих выстрелов “никакой угрозы самолету не было и не могло быть”, заключил собеседник агентства.

Как “Таврида”, так и “Крым-1″ были похищены Россией у Украины в ходе аннексии Крыма.

Об установке нефтедобывающей платформы “Таврида” на Одесском месторождении сообщалось в декабре 2015 года. Монтажные работы вел буксир “Центавр”, также полученный Россией в результате аннексии. Под предлогом охраны от военных кораблей Украины погранслужба ФСБ направила к платформе сторожевой корабль “Аметист”.