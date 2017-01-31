Вторник, 31 января 2017

В Общественной палате прошло обсуждение подготовленного Минфином законопроекта о лишении должников единственного жилья. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Проект предлагает разрешить изымать у должников единственную жилплощадь, если общий долг составляет 5 процентов и более от стоимости недвижимости. Это касается жилья, площадь которого вдвое превышает социальные нормы, установленные в различных регионах в 14-18 кв. м на человека. Взамен должнику должны выделяться деньги на приобретение жилплощади по социальным нормам либо предоставляется “иное пригодное для проживания жилое помещение”.

Проблема с возвратом долгов стоит в России очень остро. Из совокупного портфеля кредитов физлицам в 10 триллионов рублей более триллиона просрочено на срок более 90 дней. Квартира может быть изъята и при неуплате алиментов, общая задолженность по которым в стране составляет 100 миллиардов рублей.

Большинство участников слушаний выступили с критикой проекта в его нынешнем виде. В частности, предлагалось установить минимальный порог долга, из-за которого будет возможно изъятие единственного жилья, а также изменить пятипроцентный порог долга.

“Концептуально одобрили” законопроект только банкиры. Советник юридического департамента Центробанка Любовь Григорьева назвала его “неплохой идеей”. Представитель Сбербанка Евгений Акимов даже поблагодарил Минюст за его разработку.

По результатам обсуждения Минюст пообещал доработать законопроект с учетом всех замечаний.

Однако в Госдуме по отношению к проекту настроены резко отрицательно. Глава комитета нижней палаты по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что он “категорически против”. “Принять его – это открыть ящик Пандоры, поскольку реализация его на практике может затронуть огромное число граждан”, – отметил депутат.

В последнее время в связи с невозвратом кредитов банки стали все чаще обращаться в коллекторские агентства. Их сотрудники действуют крайне жесткими методами, причем нередко совершают в отношении должников уголовные преступления. В январе прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ускорить принятие закона о коллекторской деятельности. “Сегодня этот вид бизнеса фактически превратился в криминальный”, – заметила она. В феврале закон был внесен в Госдуму.

3 июля Владимир Путин подписал закон “О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности”, ограничивающий действия коллекторов. По закону с начала 2017 года осуществлять взыскание новых долгов физлиц могут только коллекторы, состоящие в государственном реестре. Ограничены также права коллекторов на звонки и личные встречи с должниками.