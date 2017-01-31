Вторник, 31 января 2017

Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин избрал для подсудимых по делу “Кировлеса” Алексея Навального и Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

“Навальному нельзя покидать Киров и “место жительства” в гостинице с 1 по 10 февраля. Офицерову такая же мера пресечения, – написала Ярмыш. – Свыше 12 часов отсутствия в Кировской области – нарушение подписки”.

Вопрос об избрании меры пресечения поставил сам судья. Втюрин объяснил такую необходимость неявкой подсудимых на два предыдущих заседания. Вопросы защиты о том, откуда могут ограничить выезд подсудимым и на какой срок, судья сначала переадресовал обвинению.

Однако представители прокуратуры оказались не готовы сразу выступить с конкретными предложениями. Обвинитель Сергей Богданов заявил, что “разделяет инициативу суда”, но оставляет на усмотрение суда все параметры ограничений.

“Я откажусь давать подписку о невыезде. 146 процентов!” – предупредил Навальный. Он отметил, что готов после этого столкнуться и с более строгой мерой пресечения. Адвокат Офицерова Светлана Давыдова заявила, что у подсудимых нет обратных билетов и они не намерены были до пятницы покидать Киров.

Тем не менее судья удалился в совещательную комнату и спустя почти час огласил свое решение. Давыдова заявила, что защита его обжалует.

“Суд обязал меня жить в гостинице “Хилтон” до 10 февраля. Вопросы: а) кто будет платить? б) можно ли пользоваться мини-баром?” – написал Навальный после заседания.

Как утверждает “Эхо Москвы”, Навальный и Офицеров отказались давать подписку о невыезде из Кирова. “Навальный сказал журналистам, что намерен уже в эту субботу быть на открытии своего избирательного штаба в Петербурге. Он напрямую связывает решение судьи со своими планами посетить северную столицу”, – сообщает радиостанция.

В понедельник судья Втюрин удовлетворил ходатайство гособвинения о принудительном приводе Навального и Офицерова. “Оба подсудимых не явились на два судебных заседания, в конце прошлой недели и сегодня, поэтому сторона обвинения выступила с ходатайством об их приводе в суд. Оно было удовлетворено”, – сообщил источник в суде. собеседник агентства.

На заседании 27 января сторона обвинения уже ходатайствовала о приводе не явившихся на судебное заседание подсудимых, однако тогда ходатайство было отклонено.

Во вторник судебные приставы пришли в офис ФБК. Оттуда они увезли Навального в столичное управление ФССП, а затем в аэропорт. При этом Навальный собирался добровольно приехать на заседание суда, у него был авиабилет в Киров.

В понедельник Офицеров был госпитализирован с подозрением на острый панкреатит. Однако во вторник его срочно выписали после некой пришедшей в больницу проверки. Офицерова также сопроводили в Киров приставы.

23 января стало известно, что в Верховном суде требуют дать реальные сроки фигурантам дела “Кировлеса”. Об этом рассказала адвокат Офицерова Светлана Давыдова в ходатайстве об отводе судьи Втюрина. 19 января, сообщила Давыдова, из разговора судейских чиновников в холле учреждения ей стало известно, что председатель Ленинского райсуда Константин Зайцев недавно ездил в ВС “и ему там сказали, что Навальный и Офицеров должны получить реальные сроки, никого отпускать не будут”.

Судебное разбирательство по делу “Кировлеса” проводится повторно. В июле 2013 года Навальный получил по этому делу пять, а Офицеров – четыре года общего режима, оба со штрафом 500 тысяч рублей. Однако в октябре того же года ВС заменил обоим реальные сроки условными.

Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права фигурантов на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.

Повторный процесс продолжается с 5 декабря 2016 года.