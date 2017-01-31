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Суд в Петербурге арестовал охранника “Музея Новороссии” за стрельбу в полицейских

Вторник, 31 января 2017

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал охранника “Музея Новороссии” Петра Ляшенко, сообщает Фонтанка.Ру. Его обвиняют по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

41-летний Ляшенко приехал в Петербург из Новгородской области. В музее он считался волонтером, но фактически исполнял функции ночного охранника.

По версии следствия, около 4 часов утра 28 января, выйдя из музея за сигаретами, Ляшенко вступил в конфликт с прохожими. Когда по вызову граждан прибыл наряд полиции, он закрылся в помещении музея. После требования полицейского открыть дверь Ляшенко выстрелил в его сторону картечью из помпового ружья. Так как выстрел был сделан через металлическую дверь, действие картечного заряда было ослаблено и полицейский получил легкие ранения.

В самом “Музее Новороссии” утверждают, что Ляшенко не поверил, что дверь требуют открыть настоящие полицейские.

“Музей Новороссии” был открыт 9 мая 2015 года в подвале дома 54 по ул. Декабристов. В этом здании находится также мемориальная квартира Александра Блока.

Экспозиции музея посвящены “противостоянию” Восточной и Западной Украины начиная с XVIII века, жизни в Донбассе до начала российской агрессии 2014 года, а также разрушениям в ходе начавшейся войны. До открытия музея сообщалось, что одну из комнат предполагается оформить как помещение в разрушенном доме, а аудио- и видеоэффекты в ней должны воспроизводить шум и вспышки обстрелов.

В музее проводятся мероприятия сторонников имперского реванша. Так, в феврале там был награжден медалью британский пророссийский журналист Грэм Филлипс.

В сентябре 2016 года в “Музее Новороссии” прошли обыски по делу о взрывах у постов ГИБДД у Каменноостровского моста и на Кантемировской улице в 2015 году. Тогда пострадала 66-летняя женщина. Директор музея Герман Владимиров заявил, что обвиняемые в совершении этих преступлений петербуржцы, известные как “охотники на ГИБДД”, когда-то посещали музей, однако никакого отношения к нему не имеют.