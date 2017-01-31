Вторник, 31 января 2017

Депутаты Законодательного собрания Петербурга попросили губернатора Георгия Полтавченко привлечь к ответственности участников акции в защиту Исаакиевского собора, которая прошла в нем в минувшую субботу. Как передает ТАСС, за обращение к губернатору проголосовали 39 из 50 парламентариев. Аналогичные запросы подготовлены запрос на имя глав Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета.

“Это вопиющий случай в православном храме, это действие не только вне закона, но и всяких моральных норм. Не вызывает сомнение, что их действия были заранее спланированы, чтобы сорвать богослужение либо в рамках уголовного права нарушить общественный порядок и оскорбить чувства верующих”, – заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

В обращении группа депутатов “Единой России” и ЛДПР просит губернатора провести проверку по факту проведения акции в стенах Исаакия, а также провести проверку работы сотрудников музея, “фактически поощрявших проведение акции”.

По мнению питерских единоросов, акция в соборе сравнима с “панк-молебном” Pussy Riot в храме Христа Спасителя. “Это вопиющий случай, когда в православном храме проведению богослужения мешают действия активистов, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества”, – отмечается в запросе. Действия пришедших в Исаакий “были спланированы заранее”, а их целью был срыв богослужения и оскорбление чувств верующих, уверены подписавшиеся под запросом депутаты.

По словам Макарова, случившееся в Исаакии возмутило “миллионы православных”. “Эти люди находятся вне человеческой зоны морали”, – заявил единорос.

Между тем, как стало известно в среду, петербургская епархия Русской православной церкви высказалась против проведения крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора, которую подал накануне депутат Государственной думы Виталий Милонов.

“Епархия не согласовала инициативу Виталия Милонова о проведении крестного хода”, – приводит ТАСС слова представителя епархии. По его словам, без благословения РПЦ это будет светское шествие, а не крестный ход.

В субботу на Марсовом поле в Петербурге прошли акции сторонников и противников передачи РПЦ собора. Городские власти отказались согласовать акцию защитников музея “Исаакиевский собор” на том основании, что Национально-освободительное движение уже подала заявку на акцию в этом месте против политики Центробанка и его кредитной ставки. Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек намеревался провести православный активист Иван Паньков.

В результате акция противников передачи собора РПЦ прошла в форме встречи с депутатами Законодательного собрания. В ней приняли участие депутаты Борис Вишневский (“Яблоко”), Алексей Ковалев (“Справедливая Россия”) и Максим Резник (“Партия роста”). Акция прошла без использования звукоусиливающей аппаратуры и партийной символики. Некоторые участники держали в руках белые воздушные шары с надписью “Не РПЦ”. На акцию пришли около двух тысяч человек.

Полиция наблюдала за происходящим, но проведению акции не мешала.

После окончания мероприятия некоторые участники отправились в Исаакиевский собор: около 150 билетов в музей во время акции раздал правозащитник Динар Идрисов. Группа из 30 активистов во время богослужения подняла вверх листки бумаги с надписью “Музей-городу!”. Полиция не стала задерживать активистов, завершить действо их уговорили музейные работники.