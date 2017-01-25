Среда, 25 января 2017

В современном мире необходимо всесторонне использовать возможности мобильных технологий, иначе есть риск стать неконкурентоспособным. Так считает бизнес-тренер, предприниматель в области интернет-технологий Григорий Ольшанский. Мы поговорили с ним о возможностях приложения UDS Game, которое как раз создано для того, чтобы помогать бизнесменам быть конкурентоспособными и развивать свое дело.

- Григорий, расскажите, какие функции имеет UDS Game?

- Это мобильное приложение, нечто среднее между социальной сетью и дисконтной системой. Люди регистрируются в UDS Game, добавляют друзей, общаются. Также они могут получать скидки в каждом заведении, которое входит в систему. Существуют разные варианты получения скидок, разные маркетинговые инструменты, но основная идея – налаживание связи между клиентами и предпринимателями.

- То есть клиенты могут общаться с предпринимателями или просто оставлять отзывы? UDS Game позволяет клиентам как-то влиять на бизнесменов?

- Да, конечно. Отзывы в UDS Game – это один из способов общения клиентов и предпринимателей. Это очень полезно для бизнеса, так как нет лучшего способа узнать сильные и слабые стороны своего проекта. Поэтому налаживание обратной связи с клиентами – важнейшая фишка UDS Game.

- Вы отметили, что UDS Game похожа на социальную сеть. Как бизнесмен может использовать это для развития своего дела?

- Каждый предприниматель, который работает в розничном бизнесе, хочет знать свою аудиторию. Понимать, что за люди к нему приходят, каковы их вкусы, сколько денег они готовы потратить. Раньше для этого использовались различные анкеты, но мы прекрасно понимаем, что мало кто эти анкеты заполнял и в итоге бизнесмены не получали искомой информации. А UDS Game, как раз дает эту информацию предпринимателем. То есть, с помощью UDS Game бизнесмен видит, что за человек к нему пришел, что его интересует, каковые его вкусы, может прикинуть, сколько денег он тратит и т.д. При этом не нужно просить клиента ничего заполнять – вся информация уже есть в его профиле в системе, который виден предпринимателю. Таким образом, без всяких усилий хозяин бизнеса получает электронную базу клиентов.

- UDS Game сейчас единственная в своем роде система в России?

- Да, конкурентов я у них пока не вижу. При этом я убежден, что скоро они появятся, так как почва очень благодатная и обязательно найдутся желающие ее возделывать. Но сейчас UDS Game безальтернативна.