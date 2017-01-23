Понедельник, 23 января 2017

Конституционный суд провел заседание по рассмотрению жалобы политзаключенного Ильдара Дадина на статью 212.1 УК о неоднократных нарушениях на митингах. Репортаж из зала суда вела корреспондент “Граней”.

В заседании участвовали судьи КС Лариса Красавчикова, Николай Мельников, Сергей Князев, Константин Арановский, Владимир Ярославцев, Юрий Рудкин, Сергей Маврин, Ольга Хохрякова, Гадис Гаджиев, Людмила Жаркова, Сергей Казанцев, Александр Кокотов, Николай Бондарь, Юрий Данилов. Председательствовал глава КС Валерий Зорькин.

КС рассмотрел жалобу без участия Дадина, так как, по словам Зорькина, политзек оспаривает саму статью, а не конкретный случай ее применения к нему. Также суд решил не привлекать политзека к участию в слушаниях по видеосвязи, так как “зал для этого не приспособлен”.

Представитель Генпрокуратуры Татьяна Татьяна Васильева на заседании КС заявила, что у надзорного ведомства действительно есть претензии к формулировкам статьи 212.1. Однако она подчеркнула, что в целом статья не противоречит законодательству. “Я обозначила проблемы, но не считаю статью антиконституционой”, – завила Васильева.

На заседании выступили представители президента в КС Михаил Кротов, правительства – Михаил Барщевский, Минюста – Марина Мельникова. Все они также заявили о конституционности “митинговой” статьи, хотя и указали на необходимость уточнения некоторых положений.

Представитель уполномоченного по правам человека Иван Соловьев отметил, что “опасность личности субъекта с каждым новым нарушением возрастает”. Сославшись на мнение неназванных экспертов, он также назвал статью соответствующей Конституции.

Представлявший интересы Дадина Сергей Голубок назвал слова Соловьева “ножом в спину прав человека”. Юрист подчеркнул, что в докладе предыдущего омбудсмена была прямо противоположная точка зрения – что статья 212.1 неконституционна. Голубок отметил, что общественно опасные деяния на митингах описывает статья УК о массовых беспорядках, а статья 212.1 криминализует только само участие.

Адвокат Ксения Костромина заявила, что общественная опасность вмененного Дадину деяния не определена. Это прозвучало и в выступлениях оппонентов, отметила адвокат. Потерпевших от действий Дадина также нет, подчеркнула Костромина.

Решение судьи КС будут принимать в закрытом режиме. О дате оглашения будет известно позднее.

В Москве и Петербурге прошли серии одиночных пикетов в поддержку Дадина и против статьи 212.1. В Москве задержали участвовавших в них Кирилла Гилерова, Камиля Сукаева, Ольгу Мазурову и Марию Рябикову. После профилактической беседы их отпустили. В Петербурге полицейские задержали 75-летнего Игоря Андреева.

Между тем “Коммерсант” сообщал, что замгенпрокурора Владимир Малиновский в ответе на запрос КС подчеркнул, что “неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений”. По его мнению, совершенное повторно деяние вряд ли “становится настолько общественно опасным, чтобы признаваться преступлением”.

Малиновский также отметил, что примечание к статье 212.1 не вполне соответствует требованиям определенности правового регулирования. “Нельзя также признать вполне корректным текст примечания в части, устанавливающей количество случаев привлечения к административной ответственности (“более двух раз”), как условия наступления уголовной”, – добавил замгенпрокурора. Для устранения этих проблем нужно изменить уголовное и, возможно, административное законодательство, считает он.

Представленные в КС выводы экспертов ДВФУ – завкафедрой уголовного права Александра Коробеева, доцентов Александра Мальцева и Алексея Ширшова – во многом совпадают с аргументами, содержащимися в жалобе. В заключении ДВФУ отмечается, что криминализация неоднократного нарушения установленного порядка проведения митингов или других подобных акций, как она описано в ст. 212.1 УК, необоснованна. В отзыве отмечается, что “отсутствуют два важнейших критерия криминализации – необходимая и достаточно высокая степень общественной опасности деяния и причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям”.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина по статье 212.1 к трем годам общего режима (

ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (

ВИДЕО).

Это первый и, насколько известно, единственный приговор по “митинговой” статье, включенной в УК в 2014 году.