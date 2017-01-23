Понедельник, 23 января 2017

Семье Михаила и Светланы Дель, у которых чиновники опеки 13 января забрали 10 приемных детей, вернули одну из дочерей – Полину. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Иван Павлов, который вместе с коллегами по “Команде 29″ представляет интересы семьи. Утром Светлана Дель вместе с родственниками и юристом “Команды 29″ Анной Фоминой забрала девочку из приюта.

Накануне Павлов передавал, что чиновники согласились передать двух детей, Полину и Петра, под предварительную опеку бабушки – матери Светланы Дель. Интерфаксу адвокат пояснил, что бабушка живет в Петербурге, местные чиновники уже осмотрели ее квартиру и признали ее пригодной для проживания детей.

Однако с возвращением Петра возникли проблемы. В приюте мальчик заболел двусторонней пневмонией, но два дня оставался без лечения. Лишь в воскресенье его отправили из приюта в больницу. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Павлов с коллегами нашли хорошую клинику, чтобы перевести туда Петра, однако администрация больницы повела себя, по выражению адвоката, “очень странно”. “Вместо того чтобы оценить возможность транспортировки исходя из медицинских показателей, больница начала согласовывать этот вопрос с чиновниками, – пояснил он. – Заместитель руководителя столичного департамента соцзащиты запретил перевозить ребенка из больницы”. Кто из девяти чиновников, занимающих такую должность, имеется в виду, юрист не уточнил.

“Ищем независимого пульмонолога, который бы смог дать объективное заключение по вопросу о возможности перевозки Пети в другое лечебное учреждение. Будем признательны за готовность врачей откликнуться”, – заключил адвокат.

Между тем в понедельник в Сети был опубликован фрагмент из выступления психолога Ирины Медведевой, которая участвовала в экспертизе по вопросу, могут ли приемные дети содержаться в семье Дель, и дала отрицательное заключение. В этом фрагменте Медведева дает рекомендации относительно того, как правильно бить детей.

Семья бизнесмена Деля в 2014 году переехала из Петербурга в Москву. Сейчас она живет в Зеленограде – столичном эксклаве на территории Подмосковья. В семье 13 детей. Один из них родной, 12 – приемные: четверо усыновлены, еще на восьмерых оформлена опека. Часть детей заражены ВИЧ, несколько страдают ДЦП.

10 января работники детсада обнаружили у одного из ВИЧ-инфицированных детей синяк, который сочли следом побоев. Они обратились в полицию и органы опеки. 13-го числа чиновники органов опеки забрали из семьи Дель 10 детей, восемь из которых ВИЧ-инфицированные, и поместили в приют.

15 января защитой семьи занялась “Команда 29″. Два дня спустя юристы обжаловали в Зеленоградский райсуд Москвы изъятие детей. Также они направили во все задействованные инстанции запросы о предоставлении документов, на основании которых детей забрали из семьи.

Между тем 18 января полиция открыла против Деля дело по статье 116 УК (побои), предусматривающей до двух лет колонии. В этой связи органы опеки расторгли с семьей договор об опекунстве. При этом, как отмечал адвокат “Команды 29″ Евгений Смирнов, бизнесмен отвергает подозрение в избиении детей. “В этой семье насилие никогда не применялось, оба родителя против насилия”, – подчеркнул юрист.

Столичный главк СКР еще 13-го числа начал доследственную проверку по сообщению СМИ о действиях опеки. 19 января ведомство объявило, что по итогам проверки возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК (халатность), предусматривающей до года исправработ или до трех месяцев ареста. По утверждению СКР, в семье Дель не были созданы “необходимые условия для проживания и развития детей”, а чиновники опеки этого своевременно не выявили.