Понедельник, 23 января 2017

В США сотруднику российского телеканала Russia Today Александру Рубинштейну предъявили обвинение в участии в беспорядках. Об этом сообщает пресс-служба RT.

“Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале. На данный момент юристы рекомендуют нам воздержаться от любых комментариев по этому поводу. Для нас сейчас главное – не навредить нашему коллеге”, – говорится в сообщении.

Как сообщает The Guardian, аналогичное обвинение предъявлено Эвану Энджелу из американской медиакомпании Vocativ. Рубинштейн и Энджел были задержаны 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа. Однако позже американская полиция освободила сотрудников СМИ, назначив слушания их дел в Верховном суде округа Колумбия на середину февраля. Если суд признает их виновными, им может грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 25 тысяч долларов.

20 января в Вашингтоне за полтора часа до начала церемонии инаугурации одетые в черное противники Трампа начали громить витрины и разбивать стекла припаркованных автомобилей. Они приехали в столицу США со всей страны. Многие были вооружены дубинками и топорами. В окна сетевых кофеен, символов “алчного мира корпораций”, летели стулья и булыжники. Участники протестов переворачивали урны и вединговые автоматы.

Для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ и перцовые баллончики. Шестеро стражей порядка получили легкие ранения. Полиция перекрыла автомобилями ведущие от мест беспорядков к Капитолию улицы и не допустила столкновений между противниками и сторонниками Трампа. Были задержаны более 200 человек.

Как заявила мэр Вашингтона Мюриел Баузер, протестовать вышли несколько тысяч человек, но только часть из них приняли участие в беспорядках. “По всему городу мы стали свидетелями сотен протестующих, которые проявили уважение к законам, выразив свое мнение через ненасильственные акции протеста”, – сказала она.