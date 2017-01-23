Понедельник, 23 января 2017

Чиновники Министерства культуры обсуждают возможность увеличения стоимости прокатного удостоверения для иностранных фильмов почти в полторы тысячи раз, до 5 миллионов рублей. Как пишут “Ведомости”, об этом сообщил управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев.

По его словам, сейчас порог вхождения голливудского кино на российский рынок очень низкий, стоимость прокатного удостоверения составляет 3500 рублей. Увеличение стоимости “позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества”. “Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино”, – считает Малышев.

По словам сотрудника Минкультуры, идею активно лоббирует глава ведомства Владимир Мединский, который собирается ее официально представить на правительственном совете по кинематографии. Полученные деньги министр предлагает передавать Фонду кино и впоследствии тратить на создание отечественных картин. Стоимость удостоверения для российских картин в этой ситуации также составит 5 миллионов рублей, но в отличие от иностранных картин эти затраты им будут тем или иным образом компенсированы, уточнил собеседник издания.

По данным журнала “Бюллетень кинопрокатчика”, в 2016 году российские кинотеатры показали 585 картин, из них 413 – иностранные. Сборы в России превысили 49 миллиардов рублей, почти 82 процента этой суммы пришлось на иностранные фильмы.

В последние годы чиновники регулярно обсуждают различные меры ограничения голливудского кино в прокате. Мединский неоднократно высказывался за идею введения квот на иностранное кино, а прежний руководитель Фонда кино Сергей Толстиков предлагал перераспределять часть сборов голливудских фильмов в России на производство отечественных картин.

Против таких идей выступали не только прокатчики и кинотеатры, но часто и сами российские продюсеры и режиссеры. Они указывали, что ограничения убьют прокат и в итоге никак не помогут российской киноиндустрии.

Сейчас у Министерства культуры есть возможность расчищать прокат от голливудского кино под отечественные блокбастеры и фильмы-кинособытия: министерство с 2016 года имеет право не выдавать прокатные удостоверения на даты, уже занятые фильмом с похожей тематикой.

Однако, считает Мединский, этого недостаточно. Как именно министерство намерено бороться с большим числом голливудских фильмов в прокате, Мединский объяснять не стал.