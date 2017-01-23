Понедельник, 23 января 2017

Государству необходимо вводить новые меры по поддержке отечественной киноиндустрии и ограничения для голливудских картин, заявил… министр культуры Владимир Мединский… Он напомнил, что у министерства есть возможность расчищать прокат от голливудского кино… Но, уверен министр, этого недостаточно: в российский прокат выходит слишком много голливудских картин далеко не лучшего качества, которые отъедают место у отечественного кино… О том, что число иностранных фильмов в отечественном прокате необходимо ограничить, говорит и управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев. Порог вхождения голливудского кино на российский рынок очень низкий, указывает он: “Это стоимость прокатного удостоверения. Сейчас она составляет 3500 руб.”… Чиновники, по словам Малышева, сейчас обсуждают идею увеличить эту сумму до 5 млн руб.: “Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино”.

“Ведомости”

Обсудив вопрос о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, ЦК ВКП(б) признает состояние репертуара театров неудовлетворительным. Главный недостаток нынешнего состояния репертуара драматических театров заключается в том, что пьесы советских авторов на современные темы оказались фактически вытесненными из репертуара крупнейших драматических театров страны… ЦК ВКП(б) считает, что Комитет по делам искусств ведет неправильную линию, внедряя в репертуар театров пьесы буржуазных зарубежных драматургов… Эти пьесы являются образцом низкопробной и пошлой зарубежной драматургии, открыто проповедующей буржуазные взгляды и мораль… Постановка театрами пьес буржуазных зарубежных авторов явилась, по существу, предоставлением советской сцены для пропаганды реакционной буржуазной идеологии и морали, попыткой отравить сознание советских людей мировоззрением, враждебным советскому обществу, оживить пережитки капитализма в сознании и быту.

Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) “О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению” 26 августа 1946 г.

За последние годы Министерство культуры СССР в значительных размерах увеличивает приобретение иностранных кинофильмов и прокат их в кинотеатрах нашей страны… Министерство культуры планирует дальнейшее расширение покупки иностранных кинофильмов… При решении вопроса о покупке зарубежных кинофильмов Министерство культуры СССР и комиссия по отбору фильмов капиталистических стран не проявляют достаточной требовательности в оценке идейно-художественного качества картин и целесообразности показа их в наших кинотеатрах. В результате на экранах появляются такие иностранные фильмы, в которых в идеализированном, выгодном для буржуазии освещении преподносится жизнь современного капиталистического мира… заграничные фильмы, даже слабые в идейно-художественном отношении, распространяются такими же тиражами, как и наши советские фильмы… Управление кинофикации и проката Министерства культуры СССР при тиражировании и прокате зарубежных фильмов нередко руководствуется чисто коммерческими соображениями… Отдел культуры просит ЦК КПСС принять по этому вопросу решение. Проект Постановления ЦК КПСС прилагается.

Записка отдела культуры ЦК КПСС об улучшении практики отбора и проката зарубежных кинофильмов 8 сентября 1959 г.