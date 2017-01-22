Воскресенье, 22 января 2017

Хакеры взломали аккаунт The New York Times в твиттере, разместив в нем сообщение о ракетной атаке России на США. Как пишет CNN, взлому подверглась не основная страница газеты, а дополнительный аккаунт, где обычно размещаются ссылки на видеосюжеты.

Сообщение было оперативно удалено, однако The Hill удалось сделать скриншот. “В Сеть утекло сообщение Владимира Путина, в котором говорится о ракетном ударе России по США”, – говорилось в твите, проиллюстрированном фотографиями Владимира Путина и Дональда Трампа.

После этого на той же странице появилось еще несколько сообщений, содержавших послания от хакерской группировки OurMine.

В The New York Times расследуют случившееся.”Мы удалили серию “твитов”, которые были ранее опубликованы с этого аккаунта без нашего разрешения, – говорится в заявлении издания. – Мы проводим расследование ситуации”.

Ранее хакеры из OurMine распространяли фальшивые сообщения о смерти королевы Елизаветы II и певицы Бритни Спирс. Также они взламывали аккаунт исполнительного директора Twitter Джека Дорси.