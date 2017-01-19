Четверг, 19 января 2017

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ в Тартусе, сообщает Интерфакс. Оно будет действовать в течение 49 лет и может быть продлено еще на 25 лет по соглашению сторон.

Согласно документу, Россия может разместить в сирийском порту Тартус максимально 11 военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Движимое и недвижимое имущество пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе объявлено неприкос новенным. Представители органов власти Сирии не имеют права вступать в места дислокации ПМТО без согласия его командира. ПМТО пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирии. Его движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.

Личному составу и членам семей, а также членам экипажей кораблей предоставляются иммунитеты и привилегии. Им гарантируется неприкосновенность личности, жилища, бумаг, имущества и корреспонденции. Они не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме.

15 января источник Интерфакса сообщил, что осле сокращения численности российских войск в Сирии у Москвы там останутся два крупных военных объекта, необходимых для “обеспечения боеспособности”, – это морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим близ Латакии. При этом базу в Тартусе предполагается модернизировать. Сейчас прибывающие в порт большие корабли остаются на внешнем рейде, а для ремонта, обслуживания и заправки привлекаются суда вспомогательного флота.

В ходе модернизации планируется углубить и расширить фарватер в порту, а затем построить там два новых пирса для швартовки кораблей водоизмещением свыше 10 тысяч тонн. “Это, – пояснил собеседник агентства, – позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе кораблей различных классов: от тральщика до крейсера”.

Кроме того, предполагается построить в порту комплекс жилых и административных зданий.

Сокращение не затронет также зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы “Бастион” с крылатыми ракетам. Они будут прикрывать базу в Тартусе с воздуха и моря.

На авиабазе Хмеймим тоже останется мощная система ПВО – зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы “Панцирь”. Кроме того, весь периметр базы по-прежнему будет охраняться военной полицией.