Четверг, 19 января 2017

Она [инаугурация Трампа] мне вселяет надежду на углубление кризиса внутри США. Она у меня вселяет надежду на то, что… внутри США будет развиваться гражданская конфронтация, которая перейдет в политическую конфронтацию… Я очень на это надеюсь, потому что Америка – это мировое зло… Я хочу, чтобы эта империя зла познала в полной мере… Они сделали зло нашей стране, они желали зла нашей стране, они с удовольствием рассказывали и говорили, в том числе через своих лакеев здесь… как они хотят, чтобы Россия развалилась… я хочу, чтоб на оба их дома пришла чума… Они-то радовались гибели моих граждан, моих советских сограждан!.. Я хочу, чтобы они познали то хотя бы чуть-чуть, что познали мы… Я этого хочу! Я не боюсь этого говорить!.. Огромные надежды в меня вселяет инаугурация этого человека. Поэтому я его поддерживал и буду поддерживать всех, кто в американский истеблишмент будет вносить конфронтацию, раскол и разделение… Кризис назрел в мировой истории. Почему только моя страна должна постоянно жертвовать, приноситься в жертву? Я хочу, чтобы они тоже познали это. Пусть они это познают… И сейчас, честно говоря, они сами поджигают свой дом. Я совершенно не хочу им помогать его тушить. Наоборот, пусть горит, и горит как можно ярче… Пусть американский Левиафан сойдет с ума и пожрет сам себя… Я хочу, чтобы волки от испуга скушали друг друга.

Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека

2. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы,

3. и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.

4. И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;

5. ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее.

6. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое.

7. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: “сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!”

8. За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.

9. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее…

Откровение Иоанна Богослова, глава 18