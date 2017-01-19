Четверг, 19 января 2017

Участники схода в чеченском городе Шали возложили на родственников боевиков ответственность за их действия и решили в будущем выселять их из города. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

“В городском Доме культуры 19 января прошел сход с участием руководства города и района, представителей министерств и ведомств, правоохранительных органов, старейшин, духовенства и горожан, в котором приняли участие несколько сот человек”, – сказал источник в администрации города. По его словам, представители органов власти отметили недопустимость экстремистских проявлений, заявили о необходимости контроля над действиями молодых людей со стороны родителей, чтобы не допустить их вовлечения в противоправную деятельность и в террористическую организацию “Исламское государство”.

“Также на сходе было принято решение, что в последующем семьи боевиков и террористов будут выдворяться за пределы республики”, – рассказал источник.

Это решение поддержали не все участники схода. Некоторые горожане отмечали, что схода прошел по инициативе властей, которые таким образом хотят снять с себя ответственность за возможные незаконные действия в отношении родственников боевиков.

Среди задержанных на прошлой неделе предполагаемых членов исламистского подполья было несколько жителей Шали.

11 января глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что в Цоци-Юрте задержаны молодые люди, готовившие “серию резонансных тяжких преступлений”. Позже стало известно, что задержания прошли не только в Цоци-Юрте, но также в соседних аулах – Гелдагане, райцентре Курчалое, Майртупе и Бачи-Юрте. В частности, из числа жителей Гелдагана были задержаны 35 молодых людей, из числа жителей Цоци-Юрта – 21. Всех доставили в Курчалоевский райотдел полиции.

Около 16 часов 11 января в местности между Гелдаганом и Курчалоем начался бой. Четверо подозреваемых были убиты при попытке скрыться, пятого, как утверждалось, взяли живым, а шестой – Дацаев – ушел. Его задержали 14-го числа в Грозном. В результате боя погибли также двое солдат Росгвардии.

12 января в Цоци-Юрте состоялся сход нескольких десятков местных жителей с участием силовиков и клириков. Собравшиеся потребовали выселить семьи Мускиева и других задержанных из аула. Новый сход был организован на другой день у мечети после пятничной проповеди. В нем приняли участие уже несколько тысяч человек, в том числе члены семей предполагаемых участников подполья. В итоге жители отказались выселять семьи задержанных, однако было решено, что в дальнейшем за связи с подпольем родственников подозреваемых будут изгонять из аула. Аналогичное решение было принято на сходе в райцентре Курчалой.

16 января источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа сообщил, что всего по делу об исламистском подполье задержаны около 60 человек. Кадыров заявил, что они собирались захватить танковую часть в Шали и напасть на военную базу в Ханкале.