Четверг, 19 января 2017

На 22 января на немецком телеканале ARD запланирована премьера нового фильма журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Об этом сообщает портал skirun.ru.

В основе фильма лежит интервью российского бегуна, победителя командного чемпионата страны 2015 года в беге на 1500 м Андрея Дмитриева. “Интервью состоялось по инициативе немецкой стороны. Я долго думал, но все-таки согласился. Прошло оно в городе Алматы. Фильм будет очень невеселым для нас”, – рассказал спортсмен.

Дмитриев не считает предателями информаторов Всемирного антидопингового агентства Юлию и Виталия Степановых. “Я считаю, что они запустили процесс, который в конечном итоге очистит от допинга легкую атлетику в нашей стране, а далее и весь спорт во всем мире”, – отметил бегун.

Дмитриев также считает, что “в сборной действительно есть чистые спортсмены и они должны как можно скорее получить возможность выступать на международных турнирах в качестве нейтрального спортсмена”.

В то же время Дмитриев назвал “лицемерием” допуск к играм Олимпиалы 2016 ряда российских спортсменов, упомянутых в письмах бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В декабре 2014 года телеканал ARD выпустил в эфир первый документальный фильм, в котором Зеппельт рассказал о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вскоре после показа объявило, что все вопросы о допинге в российской легкой атлетике, поднятые в фильме, будут изучены.

Фактически фильм положил начало расследованию, которое привело к вскрытию системы допинговых нарушений в России и запретам на участие российских спортсменов в международных соревнований. Впоследствии журналист выпустил еще несколько фильмов на эту тему.