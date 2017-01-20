Пятница, 20 января 2017

Все, кто следит за своим здоровьем, не покупает спиртные напитки. Вино делают самостоятельно, благо, что существуют многочисленные рецепты и способы его приготовления. Любители крепких спиртных напитков варят самогон. В прежние времена этот процесс был сложным, аппаратура изготавливалась из подручных материалов „дедовским“ способом.

Сегодня процесс максимально упрощён. Самогон можно приготовить с использованием аппаратов заводского производства с использованием высококачественных материалов, предназначенных для пищевых продуктов. В продаже имеются самогонные аппараты, которые позволяют получать спиртные напитки крепостью до 80 градусов в объёме от трёх литров до 40. Различные виды аппаратов можно купить, побывав на сайте Дома Велеса.

Самогонный аппарат, правильно приготовленная брага — основное, что необходимо для правильно приготовленного алкогольного напитка. Распространённые компоненты для приготовления браги — это сахар, дрожжи, лимонная кислота и вода. Брожение должно проходить при температуре от 23 до 25 градусов тепла, то есть при комнатной температуре. В холодном месте грибки „спят“, при слишком высокой — погибают.

Для получения самогона высокого качества необходимо всю посуду очень хорошо вымыть, протереть насухо. Затем загружают в ёмкость для браги составляющие. Это 6 килограммов сахара, 18 литров хорошо очищенной воды, 600 граммов дрожжей прессованных. Всего этого достаточно для получения 5 литров высококачественного самогона.

Процесс получения самогона заключается в выделении этилового спирта. На начальном этапе ёмкость с брагой нагревают до температуры кипения. В этот момент пар, поднимаясь над брагой, проходя через змеевик в самогонном аппарате, охлаждается, преобразуясь в спирт. Первая порция самогона, это примерно 200-300 миллилитров, ядовита, поэтому употреблять её нельзя.

После этого нужно убавить огонь и перегонять брагу в самогон при температуре 65-75 градусов. Если температуру не снижать, пары не успеют охладиться, и вместо спирта на выходе потечёт брага и будет выделяться пар. Процесс перегонки прекращают по давно проверенному признаку. Если смоченный в вытекающем самогоне клочок газетной бумаги перестанет вспыхивать синим пламенем, процесс самогоноварения закончен.

В дальнейшем нужно очистить полученный напиток, разбавить его до необходимой кондиции кипячёной водой, например, довести крепость до 40-45 градусов. Для этого в арсенале необходим спиртометр. Есть немало рецептов очищения самогона от сивушных масел и ароматизации его. Если всё сделано в строгом соответствии с технологическим процессом и по проверенным рецептам, получится приятный алкогольный напиток, не уступающий по крепости и вкусовым качествам заводской водке.