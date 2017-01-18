Среда, 18 января 2017

Председатель территориальной избирательной комиссии подмосковных Мытищ Валерий Конягин ушел в отставку после расследования “Новой газеты” о фальсификациях на избирательных участках. Как пишет издание, эту информацию подтвердил секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин.

“Он ушел по собственному желанию, но по нашему настоятельному требованию”, – сообщили в Мособлизбиркоме. При этом глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова сообщила, что проверка нарушений на выборах еще не завершена.

“Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы незамедлительно начать проверку по этому факту. На сегодняшний день проверка не завершена, Центральной избирательной комиссией точка не поставлена в данном вопросе, однако ситуация, которая сложилась в целом, привела к тому, что мы поддержали решение Валерия Александровича Конягина о том, чтобы сложить его полномочия как председателя территориальной избирательной комиссии и как члена этой комиссии”, – сказала она.

В начале декабря 2016 года глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что Центризбирком проверит информацию “Новой газеты” о возможных фальсификациях на выборах в Госдуму и Мособлдуму в Мытищах. Если нарушения подтвердятся, ЦИК сделает все для наказания виновных, а также отмены результатов голосования в городе, добавила она.

4 декабря “Новая газета” опубликовала материал, в котором утверждается, что на 68 избирательных участках из 96 в Мытищах были искажены результаты голосования. Расхождения были обнаружены между итогами, зафиксированными в протоколах УИК, и данными, содержащимися в ГАС “Выборы”.

По данным издания, всего “было украдено 1969 голосов несистемных партий”, что позволило “Единой России” получить дополнительно 3,5 процента голосов. “Больше других пострадали “Российская партия пенсионеров за справедливость”, у которой украли 450 голосов, и “Яблоко”, лишившееся 580 голосов. На выборах в Мособлдуму “ЕР” накинули 688 голосов. У “Яблока” украли 255 голосов, у Партии пенсионеров – 216 голосов”, – говорится в расследовании издания. Свою публикацию “Новая газета” попросила считать заявлением о совершении уголовного преступления, требуя признать выборы в Мытищах недействительными.

В понедельник председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова заявила, что

МОИК проведет проверку после публикации в “Новой газете”. “Мы пока пообщаемся с председателем ТИК, что он нам расскажет, по результатам примем решение”, – уточнила она.

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений – проект “Карта нарушений на выборах” поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

21 сентября Памфилова заявила, что в связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Глава ЦИК отметила, что по итогам рассмотрения жалоб число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.