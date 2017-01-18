Среда, 18 января 2017

Псковский городской суд признал незаконным отказ областного управления СКР проверить заявление главного редактора газеты “Псковский антикоррупционный фронт” Павла Николаева о ложном доносе на него губернатора Андрея Турчака. Об этом сообщается на сайте издания.

В апреле 2014 губернатор написал на Павлова заявление в полицию. Турчак указывал, что “Псковский антикоррупционный фронт” публикует “не соответствующую действительности информацию о якобы имевшем место сговоре губернатора с владельцем предприятия по производству керамической плитки в Ростовской области Маевским с целью рейдерского захвата ООО “Евро-Керамика”.

В отношении Николаева возбудили дело по статье 128.1 УК (клевета). Следствие продолжалось более года. Однако проведенные четыре лингвистические экспертизы не подтвердили наличие клеветы в информационных материалах редактора. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

При этом, как отмечает “Псковский антикоррупционный фронт”, действиями полиции газете был нанесен значительный материальный ущерб. Изъятые рекламные баннеры “хранились в неподобающем виде и их дальнейшее использование сейчас невозможно”. Также в полиции более года удерживали изъятые при обысках редакционную оргтехнику и документы.

В августе Николаев подал заявление в управление СКР по Псковской области заявление с требованием привлечь Турчака к уголовной ответсвенности за заведомо ложный донос (статья 306) и воспрепятствование деятельности журналиста (статья 144). Однако в СКР придали заявлению о преступлении статус обращения и отказали журналисту.

Журналист Олег Кашин считает Турчака одним из организаторов нападения на него в 2010 году. Один из обвиняемых в покушении на журналиста Данила Веселов неоднократно заявлял о том, что заказчиком нападения на Кашина был Турчак. Он утверждает, что Горбунов в 2010 году приказал избить журналиста и “травмировать конечности” за оскорбление Турчака. Веселов сообщал и о своей встрече с псковским губернатором незадолго до нападения на Кашина.

Однако никаких следственных действий в отношении псковского губернатора проведено не было. Сам Турчак сообщения о его причастности к делу о покушении на Кашина назвал провокацией.