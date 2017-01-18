Среда, 18 января 2017

Оказалось, реальные доходы населения вот уж два года снижаются, а самочувствие – идет вверх. Такой вот у нас неправильный народ… каждый второй из тех, кому не хватает денег на продукты и одежду, не видит в этом большой проблемы… И никому не приходит в голову простое объяснение: наши люди – другие, не те, что дали материал, взрастивший науку социологию. Иное их радует и печалит, они иначе думают и чувствуют, чем тот западный обыватель… Что же такое видят наши люди в окружающей жизни, что внушает им оптимизм? Уверена: возвращение родной страны к ее традиционной роли – важной и влиятельной в мире силы. Какой был душевный подъем, когда Крым вернулся в состав России!.. Нашему человеку необходимо большое дело. Общее, всенародное. Причастность к которому способствует росту и самого человека. А потребление ничему не способствует, хотя и дает сиюминутные радости…

Татьяна Воеводина, предприниматель и публицист. “Хорошо живем”

С железной настойчивостью, неуклонно преследуя намеченную цель, не останавливаясь ни перед каким вероломством, предательством… эта шайка, настолько же бессовестная, насколько и талантливая, содействовала больше, чем все русские армии, расширению границ России от Днепра и Двины за Вислу, до Прута, Дуная и Черного моря… это она способствовала тому, чтобы сделать Россию великой, могущественной, внушающей страх и открыть ей путь к мировому господству. Но тем самым она укрепила царскую власть и внутри страны. В глазах вульгарно-патриотической публики слава побед, следующие одно за другим завоевания, могущество и внешний блеск царизма с избытком перевешивают все его грехи, весь деспотизм, все несправедливости и произвол; шовинистическое бахвальство с лихвой вознаграждает за все пинки… Поэтому русский, если только он шовинист, рано или поздно падет на колени перед царизмом…

Фридрих Энгельс. “Внешняя политика русского царизма”