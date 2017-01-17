Вторник, 17 января 2017

Минздрав предлагает ограничить время показа рекламы колбасных изделий, газированных напитков и шоколадных батончиков на российском ТВ. Это предусмотрено в рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года… Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ и отправлен на согласование в заинтересованные ведомства. “[Запланировано] законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)”, – говорится в тексте проекта стратегии.

ТАСС

Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать зa общий стол, стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие:

“ПИЩА – ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ”

“ОДНО ЯЙЦО СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО ЖЕ ЖИРОВ, СКОЛЬКО 1/2 ФУНТА МЯСА”

“ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЯ ПИЩУ, ТЫ ПОМОГАЕШЬ ОБЩЕСТВУ” и

“МЯСО – ВРЕДНО”

Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу.

Илья Ильф и Евгений Петров. “Двенадцать стульев”