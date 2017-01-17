Вторник, 17 января 2017

В Зеленограде, эксклаве Москвы на территории Подмосковья, из семьи бизнесмена Михаила Деля забрали 10 приемных детей, а против самого Деля возбудили дело о побоях. Об открытии дела в среду сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. По статье 116 УК Делю грозит до двух лет колонии.

Семья переехала в столицу из Петербурга в 2014 году. Бизнесмен и его жена Светлана Дель растят 13 детей. Один из них родной, 12 – приемные: четверо усыновлены, еще на восьмерых оформлена опека. Часть детей заражены ВИЧ, несколько страдают ДЦП.

10 января работники детсада обнаружили у одного из ВИЧ-инфицированных детей синяк, который сочли следом побоев. Они обратились в полицию и органы опеки.

13-го числа чиновники органов опеки забрали из семьи Дель 10 детей, восемь из которых ВИЧ-инфицированные. Их поместили в больницу.

В тот же день столичный главк СКР начал доследственную проверку по сообщению СМИ о действиях чиновников опеки.

Между тем детский омбудсмен Анна Кузнецова образовала комиссию для выяснения обстоятельств случившегося. Как передавал Интерфакс, она призвала воздерживаться от “резких необдуманных решений”. В пресс-службе Кузнецовой агентству заметили, что чиновники опеки ранее неоднократно посещали семью и фактов жестокого обращения родителей с детьми не фиксировали. Медики, в свою очередь, также не высказывали претензий к лечению ВИЧ-инфицированных детей.

15 января интересы семьи Дель взялись представлять лидер “Команды 29″ Иван Павлов и другие адвокаты группы, в том числе Евгений Смирнов. “Побои, в том числе в отношении ребенка, – уголовное преступление, это недопустимо, – отмечал Павлов на своей ФБ-странице. – И в случае доказанного преступления такая реакция была бы понятна. Но вот про презумпцию невиновности почему-то забыли: нельзя вот так, без всяких доказательств, забирать детей из семьи. Семьи, между прочим, благополучной и не раз прошедшей все возможные проверки”.

Юрист добавил, что необходимого лечения в больнице дети, изъятые из семьи Дель, не получают.

Во вторник адвокаты “Команды 29″ Максим Оленичев и Анна Фомина от имени Светланы Дель обжаловали в Зеленоградский райсуд Москвы изъятие детей. Также юристы направили во все задействованные инстанции запросы о предоставлении документов, на основании которых детей забрали из семьи.

Как рассказал ТАСС адвокат Смирнов, Михаил Дель отвергает обвинение в избиении детей. “В этой семье насилие никогда не применялось, оба родителя против насилия”, – подчеркнул юрист.

Между тем в столичном департаменте труда и соцзащиты агентству ранее заявляли, что в случае возбуждения дела о побоях договор с семьей Дель об опекунстве будет расторгнут автоматически.