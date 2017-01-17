Вторник, 17 января 2017

До сих пор мы слышим славословия наших “новых правых” в адрес кадетов. Между тем Милюков вместе со своей массовой радикальной партией, лицемерно назвавшейся Партией народной свободы, сделал по расшатыванию традиционной России гораздо больше, чем нелегалы-большевики или эсеры-бомбисты… Милюков в составе государственной делегации как глава парламентской фракции в ходе войны посещает Англию, дорожа своим правом называться по английскому образцу “оппозицией Его Величества”. Однако он вместе со своей партией ведет подрывную работу против законной власти, и это в годы страшной войны, требовавшей единства народа! Милюков перед Февралем выступил в Госдуме с поджигательской речью, проникнутой клеветой на царскую семью, обвиняя ее в предательстве интересов России…

Владимир Шульгин, профессор исторического факультета Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта

- Вы всегда были левым! Знаем вас!

- Господа, какой же я левый?

- Знаем, знаем!..

- Левый!

- Все евреи левые!

- Но, ей-богу, господа, этих шуток я не понимаю.

- Левый, левый, не скрывайте!

- Ночью спит и видит во сне Милюкова!

- Кадет! Кадет!

- Кадеты Финляндию продали, – замычал вдруг Чарушников, – у японцев деньги брали! Армяшек разводили.

Илья Ильф и Евгений Петров. “Двенадцать стульев”