Вторник, 17 января 2017

Франция депортировала российских футбольных болельщиков Сергея Горбачева и Алексея Ерунова, сообщает “Дождь”. Они были осуждены за беспорядки во время чемпионата Европы и полностью отбыли наказание.

Директор фан-клуба тульского “Арсенала” Горбачев должен был отправиться в Россию еще в декабре. Однако тогда он заявил, что решил остаться в тюрьме до освобождения своего друга, директора по работе с болельщиками московского “Локомотива” Ерунова.

В ходе Евро-2016 российские болельщики устроили в европейских городах беспорядки. В результате 24 фаната были депортированы в Россию. 16 июня трое – Ерунов, Горбачев и фанат московского “Динамо” Николай Морозов – были осуждены французсим судом к двум, полутора и одному году тюрьмы соответственно за участие в драках в Марселе перед матчем Россия – Англия.

В октябре срок заключения Горбачеву сократили до 15 месяцев, а Ерунову – до полутора лет. В декабре Морозова отпустили на свободу и депортировали из Франции.

16 июня вечером у Кельнского собора российские фанаты напали на троих испанцев, двоих мужчин и женщину. Те расклеивали на столбах агитационные материалы антифашистского движения Antifa. Одному из испанцев хулиганы сломали нос.

В июле суд в Германии приговорил нападавших к условным срокам и выслал из страны. Действия российских болельщиков были политически мотивированы, заявил на процессе прокурор. По его словам, речь идет не о футбольной проблематике, а о правом радикализме.