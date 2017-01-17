Вторник, 17 января 2017

В городе Новотроицке Оренбургской области строители восьмой день держат голодовку в знак протеста против невыплаты зарплаты. Об этом сообщает Orsk.Ru.

Генподрядчик – фирма “Ремонтно-строительный центр” – выиграла конкурс, объявленный администрацией Новотроицка на постройку двух многоквартирных домов для горожан, расселяемых из ветхого житья. Первый дом заселили в декабре 2015 года, второй – в июле 2016-го. Однако деньги за работу РСЦ со своими подрядчиками до сих пор полностью не рассчитался. Общая сумма задолженности превышает 3 миллиона рублей.

Нынешняя акция протеста – вторая по счету. Первая голодовка проходила с 18 октября. Неделю рабочие провели в подвале одного из построенных ими домов, однако 25-го числа их оттуда выгнали, и акция продолжилась на улице.

26 октября протестующие сняли голодовку, согласовав с РСЦ порядок расчета и получив часть долга. Тогда же СКР возбудил дело по части 2 статьи 145.1 УК (полная невыплата зарплаты в течение более чем двух месяцев), предусматривающей до трех лет колонии. В ведомстве отмечали, что на счету генподрядчика были деньги на выплату зарплаты, однако расходовались они на другие цели.

На другой день у одного из рабочих, участвовавших в голодовке, – Александра Гуреева – резко ухудшилось здоровье. Ранее Гуреев перенес два инсульта. Больному предложили госпитализацию, однако он решил лечиться амбулаторно.

О расследовании уголовного дела по факту невыплаты зарплаты не сообщалось. Между тем РСЦ с подрядчиками так и не рассчитался. “Обещали, что выплатят до Нового года, – рассказывал бригадир Максим Матвеев. – Так ничего и не выплатили”.

11 января началась новая акция. Матвеев своей машиной заблокировал автомобиль директора РСЦ Сергея Дмитриева, припаркованный у офиса генподрядчика. Строитель заметил, что только ему РСЦ задолжал 800 тысяч рублей, а всего зарплату не получил 41 человек. Матвеев добавил, что рассчитался со своей бригадой из собственных средств и теперь не имеет денег, чтобы продолжать свой бизнес.

Машину Дмитриева бригадир в тот же день разблокировал, однако голодовку не снял и остался в своем автомобиле на ночь у офиса РСЦ. Два дня спустя, 13 января, к акции присоединились еще двое строителей, которым не выплатили 100 и 70 тысяч рублей соответственно.

12-го числа Дмитриев побывал в Оренбурге, куда его вызвал в связи с голодовкой губернатор Юрий Берг. Он следил за ситуацией и во время октябрьской акции строителей. Тем не менее ни тогда, ни теперь его вмешательство ситуацию не разрешило.

16 января протестующие провели встречу с Дмитриевым в офисе генподрядчика. Они пообещали привлечь к акции еще около 50 строителей, а также зашить себе рты.

Тогда же перед офисом начали ставить палатку, способную вместить 50 человек.

В среду сообщалось, что Дмитриев продал свой джип, чтобы рассчитаться с долгами. Однако стоимость машины оценивается в сумму лишь несколько более 1 миллиона рублей. Таким образом, полностью покрыть задолженность из вырученных денег он не сможет.