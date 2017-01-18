Среда, 18 января 2017

Сегодня у каждого желающего имеется возможность пройти курсы косметологов в Москве без мед образования в Москве, которые по содержательности и пользе могут составить вполне здоровую конкуренцию аналогичным курсам с медицинским образованием. Тем не менее, далеко не каждый решается посещать подобные курсы в силу наслышенности о мифах и фактов по поводу освоения подобных дисциплин.

Сегодня мы рассмотрим, какие преимущества и недостатки таят в себе курсы косметологов без мед образования в Москве и попытаемся подтвердить или развеять наиболее популярные мифы об их прохождении в современных институтах восстановительной и эстетической медицины.

Миф или реальность?

Позволят ли курсы косметологов без мед образования в Москве работать по специальности в престижных СПА-салонах?

На самом деле здесь многое зависит и от ваших навыков и способности к обучению. Хороший мастер всегда ценен в салонах, и соответствующее образование он может начать получать уже будучи устроенным в престижный косметологический салон.

Хотя в большинстве случаев престижные СПА-салоны требуют наличия медицинского образования, базовой медподготовки теоретически может вполне хватить для того, чтобы пройти собеседование и устроиться на должность косметолога. Но следует понимать и другую сторону данного вопроса: каждый салон несет определенную степень ответственности за услуги, которые предоставляет клиентам. Любая косметологическая манипуляция требует не только соответствующих навыков, но зачастую сертификата специалиста, а в иных случаях и обязательного наличия медицинского образования.

Таким образом, в данном вопросе все зависит от того, с каким конкретно уклоном вы проходили курсы косметологов без мед образования в Москве, какую методику осваивали, и насколько вашей подготовки достаточно в рамках той или иной специализации, чтобы работать по ней.

Стоит ли посещать курсы косметологов без мед образования в Москве по укороченной программе?

Безусловно, подобные предложения имеют свой градус привлекательности, поскольку, как правило, стоят дешевле, да и отнимают меньше вашего собственного времени. Но, как показывает практика, не стоит размениваться на более дешевые и укороченные предложения, если, конечно, вы имеете серьезные намерениям и особые амбиции в рамках своей будущей специальности косметолога.

Существуют определенные стандарты, закрепленные на государственном уровне, которые определяют не только условия проведения подобных обучающих мероприятий, но также и минимальное количество часов, в течение которого они должны предлагаться к освоению. Несоответствие этим стандартам заведомо говорит о низком качестве такой образовательной программы. Следовательно, не стоит ждать грандиозных результатов и получения особых навыков в ходе таких курсов. Учебные заведения, нарушающие предусмотренную процедуру заведомо, автоматически снижают свою авторитетность в глазах абитуриентов.

Стоит ли искать более дешевые курсы косметологов без мед образования в Москве, или цена все же имеет значение?

Для ответа на этот вопрос следует представить себе то, каким образом организуются подобные образовательные мероприятия. Существуют минимальные бюджетные рамки, в которые должна вписываться программа обучения косметологии. В соответствии с этой суммой определяется и стоимость курсов, исходя их перспективы их рентабельности.

Если посмотреть на этот вопрос схематически, то бюджет в большинстве случаев рассчитывается примерно так: