Среда, 18 января 2017

Профессионального плотника или столяра невозможно представить без набора специального инструмента и оборудования. Обязательным в арсенале мастера является деревообрабатывающий станок, предназначенный для простругивания досок или деревянных брусков по размеру, а также по толщине. Этот станок называется рейсмусовым. Заготовки предварительно должны быть подвергнуты специальной обработке на фуговальном станке.

Существуют две разновидности рейсмусовых станков: односторонние и двусторонние. Односторонний оборудован одним ножевым валом. Он позволяет сделать гладкой и ровной лишь верхнюю часть заготовки. На двусторонних установлены два вала. Обработка заготовки на таком оборудовании осуществляется сразу сверху и снизу.

Всем современным требованиям отвечает модель Рейсмус 2012NB. С помощью этого станка можно быстро обработать заготовку с высоким качеством и незначительной потерей материала.

Рейсмусовые станки двусторонние экономичны, более производительны, легки. При выборе рейсмусового станка необходимо изучить его характеристики, конструктивные особенности, проверить комплектацию. Конструкция современных моделей отличается простотой. Это рабочая площадка, станина и ножевые валы. Если станок не оснащён системой автоматического управления, плотник вручную подаёт заготовку с одной стороны рабочей поверхности, его напарник принимает готовую деталь — с другой.

Автоматическая система управления предназначена для обработки большого количества заготовок. Плотник непосредственно не участвует в процессе. Заготовки в этом случае удерживаются специальной планкой либо с помощью вальцов. При автоматическом режиме работы заготовки с помощью вальцов направляются под ножевые валы.

Название станка связано с понятием рейсмуса. Это приспособление, при помощи которого плотник или столяр фиксируют параметры детали, переносят с чертежа на деталь размеры, делают разметку. Все эти функции заложены в станке. Но рейсмусовый станок, прежде всего, производит обработку изделия. Функция рейсмуса здесь второстепенная. Но на очень важная.

Функции рейсмуса в той или иной мере заложены во многие виды деревообрабатывающего оборудования. Хоть эта функция считается второстепенной, но без неё не обойтись.