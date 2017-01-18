Среда, 18 января 2017

Стильный и привлекательный образ в настоящее время является уделом не только женщин, но и мужчин. Все чаще представители сильного пола уделяют выбору гардероба повышенное внимание. Ценность для них имеет не только качество и удобство вещей, но и их сочетаемость, актуальность, красота. Немалую роль в формировании образа играют аксессуары. Если раньше руки мужчин украшали лишь статусные часы, строгие печатки и/или скромные обручальные кольца, то сегодня ассортимент пополнился уникальными браслетами. Выпускает указанные изделия известный американский бренд Kiel James Patrick. В чем же заключаются особенности данных украшений?

Браслеты с якорями – своеобразная фишка рассматриваемой торговой марки, известной как один из лучших производителей одежды и аксессуаров. В большинстве случаев они являются универсальными, то есть подходящими как для мужского, так и для женского гардероба. Сочетаются простые и лаконичные аксессуары с одеждой любого стиля, будь то модный городской образ или строгий деловой костюм. Носить ремешки можно в комбинации по несколько экземпляров либо вместе с часами, а также в индивидуальном порядке.

Браслеты ручной работы kiel james patrick купить можно по демократичной цене в официальном интернет-магазине. Здесь они представлены в широком ассортименте. Для их изготовления бренд использует высокопрочную натуральную кожу и корабельную пряжу. Эти материалы сплетаются в ремешки относительно небольшой толщины. На руке они размещаются, как правило, в несколько оборотов. Неотъемлемой составляющей практически всех моделей браслетов являются якоря. Эти декоративные элементы производятся из латуни, иногда покрываются напылением из золота или родия. На некоторых аксессуарах вместо якоря можно увидеть стрелу. Существуют и чисто женские изделия. Здесь применяется не плетение, а искусственный жемчуг.

Цветовая палитра ручных аксессуаров достаточно обширна. Наиболее широкое распространение получили изделия морской тематики. Это однотонные синие, белые, зеленые, красные модели. Существуют плетения, где используется одновременно несколько оттенков, например, красный с синим, черный с белым и прочие. Кожаные модели выполняются в нескольких основных вариациях – черной, коричневой, белой, золотистой, синей. Изучить полный ассортимент стильных современных и качественных предметов можно на официальной страничке производителя.